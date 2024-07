LIVE Judo, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: è il giorno di Toniolo e Lombardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di Judo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul tatami dell’Arena Champs de Mars sarà la volta delle categorie dei -57 kg femminili e -73 kg maschili. Dopo la delusione per la medaglia sfuggita con non poche polemiche ad Odette Giuffrida la spedizione azzurra proverà ad agguantare il primo podio dinanzi al pubblico transalpino.

Per quel che riguarda i -73 kg maschili l’Italia si affida a Manuel Lombardo. Il judoka torinese esordirà contro il polacco Adam Stodolski in un torneo che annovera tra i favoriti l’azero Hidayat Heydarov ed il giapponese Soichi Hashimoto. Pubblico di casa che supporterà con la consueta bolgia il francese John Benjamin-Gaba.

In campo femminile, per la precisione nella categoria dei -57 kg, gli azzurri saranno rappresentati da Veronica Toniolo. La ventunenne di Settimo Torinese non è stata per nulla fortunata nel sorteggio. Numero 12 del ranking e tra le prime escluse dalle testa di serie, ha pescato al primo turno la temibile giapponese Haruka Funakubo. Donna da battere la canadese Christa Deguchi.

La terza giornata di Judo alle Olimpiadi di Parigi 2024 inizierà alle 10.00.