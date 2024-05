Judo, i convocati provvisori dell’Italia per il Mondiale: iscritti tutti i big azzurri per l’ultimo evento prima di Parigi 2024

Mancano ormai meno di due settimane al via dei Campionati Mondiali 2024 di judo, in programma alla Mubadala Arena di Abu Dhabi da domenica 19 a venerdì 24 maggio. Si preannuncia una rassegna iridata speciale, perché rappresenta anche l’ultimo evento internazionale di primo piano valevole per il ranking di qualificazione olimpica a Parigi.

In attesa delle liste definitive, sono già emersi i convocati provvisori della Nazionale italiana per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Iscritti al momento tutti i big del movimento azzurro, oltre agli atleti ancora in bilico per il pass a cinque cerchi che dovranno conquistare punti pesanti tra il Grand Slam di Astana ed il Mondiale.

L’Italia si presenterebbe dunque nella capitale degli Emirati Arabi Uniti con il contingente massimo (18 atleti, 9 uomini e 9 donne) per le categorie individuali, mentre scopriremo più avanti le scelte della direzione tecnica nazionale a proposito del Team Event mondiale. In caso di partecipazione alla prova a squadre, potrebbero infatti venire chiamati altri atleti.

Di seguito la lista completa degli atleti italiani iscritti al momento per i Mondiali di Abu Dhabi:

CONVOCATI PROVVISORI ITALIA MONDIALI JUDO 2024

FEMMINILE:

Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Veronica Toniolo (57), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Kim Polling (70), Irene Pedrotti (70), Alice Bellandi (78), Asya Tavano (+78).

MASCHILE:

Angelo Pantano (60), Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Elios Manzi (66), Manuel Lombardo (73), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90), Gennaro Pirelli (100).