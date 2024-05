Judo, definiti i tabelloni dei Mondiali 2024: avversari e possibile cammino degli italiani

Un ultimo torneo di grande livello prima della deadline del 23 giugno. Dopo i grandi risultati del Grand Slam di Astana, in casa Italia ci si presenta con fiducia al via dei Mondiali di Abu Dhabi di judo (19-24 maggio). Valutando il tutto nell’ottica della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, la competizione iridata metterà in palio fino a un massimo di 2000 punti valevoli per il ranking olimpico, che chiuderà ufficialmente nella data specificata precedentemente.

Allo stato attuale delle cose, l’Italia sarebbe virtualmente qualificata alle Olimpiadi in 11 categorie di peso individuali e di conseguenza anche per la prova a squadre mista. I nomi sono quelli di Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Manuel Lombardo nei -73 kg, Antonio Esposito nei -81 kg, Christian Parlati nei 90 kg e Gennaro Pirelli nei 100 kg.

Grazie al migliori risultato in carriera a livello Slam (secondo posto ad Astana), Matteo Piras ha ottenuto 700 punti cruciali per avvicinare in maniera quasi decisiva il pass olimpico nei -66 kg. Prima top-3 in carriera nel circuito maggiore anche per Andrea Carlino nei 60 kg, conquistando 500 punti vitali per continuare a inseguire il sogno della qualificazione per l’evento nella città degli Innamorati. Primo podio poi con i colori azzurri per Kim Polling, terza in Kazakistan, che ha compiuto un passo fondamentale per i Giochi nei -70 kg. Definito il percorso in questa rassegna iridata, andiamo a descrivere i tabelloni.

DONNE

Assunta Scutto dovrà guardarsi dal’incrocio negli ottavi di finale nei -48 kg con la belga Lois Petis, prima di sfidare la cinese Zongying Guo. Avversarie da temere per il titolo ovviamente la giapponese Wakana Koga, la kazaka Abiba Abuzhakynova e la mongola Baasankhuu Bavuudorj. Odette Giuffrida, in qualità di testa di serie nei -52 kg, inizierà dal secondo turno, affrontando la vincente del confronto tra la spagnola Lopez Sheriff e la cinese Liu. Negli ottavi l’ostacolo è rappresentato dalla uzbeka Kadamboeva. Rivali per il titolo l’ungherese Reka Pupp e la francese Amandine Bouchard. Veronica Toniolo non fortunatissima in quanto nel secondo turno dei -57 kg potrebbe incrociare la giapponese Momo Tamaoki e negli ottavi ci dovrebbe essere la francese Faiza Mokdar da temere.

Savita Russo e Flavia Favorini andranno a caccia di punti nei -63 kg inserire nello slot di tabellone rispettivamente della giapponese Megumi Horikawa e della slovena Andreja Leski. Nei -70 kg Irene Pedrotti e Kim Polling non avranno un tabellone semplice. Pedrotti potrebbe affrontare la portoricana Perez nel 2° turno, mentre l’italo-olandese avrà sulla sua strada la croata Lara Cjetko. Per Alice Bellandi nei -78 kg lo scontro potenziale negli ottavi contro la portoghese Sampaio sarà “crash-test”, in attesa eventualmente del confronto con la coreana Yoon nei quarti. Nei +78 kg Asya Tavano esordirà al secondo turno contro la lituana Sandra Jablonskyte.

UOMINI

Nei -60 kg uomini, Angelo Pantano e Andrea Carlino non avranno un cammino semplice. Carlino se la vedrà al primo turno contro l’olandese Emiel Jaring e, in caso di vittoria, affronterà il francese Romain Valadier Picard. Pantano, invece, inizierà direttamente dal secondo turno e sfiderà il vincente del match tra il giapponese Taiki Nakamura e l’uzbeko Dilshodbek Baratov. Nei -66 kg Elios Manzi e Matteo Piras saranno chiamati in causa e se la vedranno contro lo slovacco Matej Poliak e il russo Iago Abuladze.

Nei -73 kg Giovanni Esposito e Manuel Parlati proveranno a tenere alto il vessillo italico. Il primo citato sfiderà il nordcoreano Kim, prima di giocarsi le sue chance contro lo svizzero Nils Stump nel 2° turno, mentre Parlati si troverà al cospetto del vincente del match tra il turco Demirel e il portoghese Kvantidze. Nei -81 kg Antonio Esposito avrà il suo da fare all’esordio contro l’azero Zelim Tckaev in una pool in cui ci sarà da temere il georgiano Dimitri Gochilaidze. Nei -90 kg Christian Parlati verificherà le proprie condizioni fisiche, affrontando nel secondo turno chi la spunterà tra lo statunitense Jayne e l’azero Talibov. In conclusione, nei -100 kg Gennaro Pirelli avrà all’esordio l’austriaco Aaron Fara, prima di dover fronteggiare il canadese Shady Elnahas.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2024

Domenica 19 maggio-1ª giornata

Donne: -48 kg (Assunta Scutto); -52 kg (Odette Giuffrida)

Uomini: -60 kg (Angelo Pantano, Andrea Carlino)

Lunedì 20 maggio-2ª giornata

Donne: -57 kg (Veronica Toniolo)

Uomini: -66 kg (Elios Manzi, Matteo Piras); -73 kg (Giovanni Esposito, Manuel Parlati)

Martedì 21 maggio-3ª giornata

Donne: -63 kg (Savita Russo, Flavia Favorini)

Uomini: -81 kg (Antonio Esposito)

Mercoledì 22 maggio-4ª giornata

Donne: -70 kg (Irene Pedrotti, Kim Polling); -78 kg (Alice Bellandi)

Uomini: -90 kg (Christian Parlati)

Giovedì 23 maggio-5ª giornata

Donne: +78 kg (Asya Tavano)

Uomini: -100 kg (Gennaro Pirelli); +100 kg