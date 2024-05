Juan Carlos Ferrero non ha dubbi: “Alcaraz vincerà almeno una volta il Roland Garros”

Carlos Alcaraz quest’oggi disputerà il suo primo allenamento a Parigi, sui campi del Roland Garros. Sarà il Philippe Chatrier a essere teatro del training del funambolo di Murcia, che nel pomeriggio valuterà le proprie condizioni. Carlitos è stato costretto a saltare tanto della stagione sulla terra rossa, ricordando i forfait nei tornei di Montecarlo, Barcellona e di Roma.

Il problema al braccio destro non gli ha dato tregua e ha condizionato non poco il suo rendimento nel Masters1000 Madrid, considerando la sua uscita di scena contro il russo Andrey Rublev nei quarti di finale. Per questo, i dubbi al via dello Slam francese ci sono, dal momento che gli incontri affrontati sulla terra da Alcaraz non sono stati in un numero sufficiente.

Tuttavia, c’è consapevolezza di essere in grado di far bene. Di questo avviso è il suo tecnico, Juan Carlos Ferrero. N.1 del mondo in passato e grande interprete del rosso, citando il successo del Roland Garros nel 2003, il tecnico iberico si è così espresso in un’intervista concessa alla BBC.

“Quello che mi piace di più di lui è che pensa sempre in grande, non solo in piccolo. Per essere uno dei migliori giocatori di tutti i tempi devi pensare in grande, non c’è altra scelta. Sappiamo che sarà molto difficile battere certi record, ma siamo qui per provarci, per provare a fare il meglio che possiamo“, ha dichiarato Ferrero.

“In questo momento penso che la superficie che meglio si adatta al suo tennis sia il cemento. Carlos si è sviluppato su questo tipo di campi, ma è in grado di fare molto bene anche sulla terra rossa su cui è cresciuto. Penso che vincerà il Roland Garros almeno una volta, ha il gioco per riuscirci“, la previsione del tecnico spagnolo.