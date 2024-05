Jonas Vingegaard torna ad allenarsi in bicicletta: l’obiettivo è competere nel Tour de France 2024

Non smettere mai di crederci. Non sono state settimane facili per Jonas Vingegaard, vincitore delle due ultimi edizioni del Tour de France. La terrificante caduta al Giro dei Paesi Bassi gli aveva provocato lesioni importanti: fratture multiple oltre a uno pneumotorace. A distanza di oltre un mese da quel grave incidente nella quarta tappa della corsa a tappe basca, Vingegaard è tornato in sella alla sua bicicletta, effettuando il suo primo allenamento all’aperto.

Un’occasione speciale che il corridore della Visma | Lease a Bike ha voluto poi riproporre attraverso un video sui propri canali social: “Questa è la prima volta che esco di nuovo in bici. È molto bello poter finalmente pedalare di nuovo e finalmente farlo di nuovo su strada. Non vedo l’ora di misurare i progressi del mio lavoro. Mi sento bene e sto migliorando giorno dopo giorno. Certo, ci sono ancora alcuni aspetti per i quali devo riprendermi, ma la situazione sta migliorando“, le sue parole.

Chiaramente, tiene banco la sua presenza alla Grande Boucle di quest’anno, che si pensava potesse essere molto improbabile per la gravità del crash. C’è però un’apertura: “Naturalmente spero di essere al via del Tour de France. Non sappiamo ancora come evolverà la mia condizione e come proseguirà il mio recupero, ma sto facendo tutto il possibile per essere al top della forma per la grande partenza di Firenze“.

Un’ipotesi quindi concreta quella di vedere il campione danese al via del Tour, anche se chiaramente sul suo stato di forma ci sarà nell’eventualità un grande punto di domanda.