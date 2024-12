Giro d’Italia 2025, chi parteciperà? Possibile cast stellare, tanti big ci stanno pensando

Il percorso del Giro d’Italia 2025 verrà presentato lunedì 13 gennaio, ma nel frattempo iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul tracciato e stanno emergendo anticipazioni su quali potrebbero essere le intenzioni dei ciclisti di punta in vista della prossima stagione. Chi vedremo al via della Corsa Rosa, che si disputerà da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno? Potrebbe profilarsi un cast davvero stellare, anche se poi tutto dovrà essere confermato nel corso dell’inverno.

Il danese Jonas Vingegaard, due volte trionfatore al Tour de France e secondo nell’ultima edizione della Grande Boucle, ha fatto intendere di avere un certo interesse e potrebbe davvero essere protagonista sulle strade del Bel Paese. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike sarebbe uno dei grandi favoriti in caso di effettiva partecipazione, ma una sua eventuale presenza potrebbe davvero stuzzicare la fantasia di Tadej Pogacar.

Per il momento non c’è il no definitivo del detentore del Trofeo Senza Fine, che potrebbe davvero riprovarci e magari tentare anche la tripletta Giro-Tour-Vuelta mai riuscita nella storia del ciclismo. L’altro sloveno Primoz Roglic, reduce dal trionfo alla Vuelta, sembrerebbe in dubbio sulla propria programmazione e non sembra avere escluso il Giro d’Italia dai suoi piani. Si è parlato di Pogacar, ma bisogna tenere in considerazione che la UAE Emirates punterà sullo spagnolo Juan Ayuso: dovrà fare ancora una volta da gregario?

L’Italia punterà in particolar modo su Antonio Tiberi, quinto nel 2024. Daniel Martinez e Geraint Thomas sono saliti sul podio dell’ultima edizione precedendo Ben O’Connor, vedremo se ci vorranno riprovare. Il belga Remco Evenepoel è purtroppo incappato in un incidente nella giornata di ieri, ma la sua partecipazione al Giro d’Italia non era in programma in linea di massima.