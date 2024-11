Presentazione del Giro d’Italia 2025 rimandata a gennaio! Le cause del ritardo e i possibili partecipanti

Il Giro d’Italia 2025 è ancora avvolto nel mistero. Per scoprire come sarà la nuova edizione della Corsa Rosa bisognerà attendere ancora molte settimane, visto che la presentazione del percorso dovrebbe avvenire solamente a Gennaio. Un rinvio che era già stato programmato, anche per via di alcuni problemi riguardanti la Grande Partenza, che dovrebbe essere prevista in Albania.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “AS” la presentazione del Giro 2025 sarà il 9 gennaio e la Corsa Rosa sarà l’ultima grande corsa a tappe a svelare il proprio percorso. Il Tour de France, infatti, ha già alzato il sipario sulla prossima edizione ed il 19 dicembre lo farà anche la Vuelta a España. Una situazione decisamente paradossale per gli organizzatori del Giro, visto che sarà anche il primo dei grandi giri ad essere disputato.

Ma cosa ha portato a questo slittamento? Sicuramente ci sono dei problemi riguardanti la Grande Partenza dall’Albania, con alcune questioni logistiche ed economiche tra il governo albanese e RCS Sport. L’ipotesi è che la partenza dall’estero possa saltare, con una corsa dunque totalmente in territorio italiano. Inoltre al momento c’è da capire anche la situazione dello sponsor principale ENEL, il cui contratto con il Giro scade a fine 2024.

Nonostante questa incertezza si fanno già grandi nomi tra i partecipanti al Giro d’Italia 2025. Su tutti quello di Jonas Vingegaard, che sembra molto orientato per la prima volta in carriera a correre sulle strade italiane. Il sogno per gli organizzatori è avere il duello con Tadej Pogacar, anche se il campione in carica non ha ancora deciso a quali corse partecipare e potrebbe optare per la Vuelta oltre ovviamente al Tour de France.

Anche Remco Evenepoel potrebbe essere una delle grandi stelle della Corsa Rosa, anche se il belga sta attendendo di conoscere il percorso prima di prendere una decisione ufficiale. In casa Italia fari puntati su Antonio Tiberi, visto che il corridore laziale sarà sicuramente al via dell’edizione numero 108 del Giro e sarà certamente la speranza italiana per la classifica generale.