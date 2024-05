Jacobs stasera in tv: orario Diamond League Oslo 2024, dove vederlo, programma, streaming

Oggi giovedì 30 maggio (ore 21.04) Marcell Jacobs correrà i 100 metri a Oslo (Norvegia), dove va in scena una tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico vuole essere grande protagonista dei Bislett Games, tappa di lusso del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Ci si aspetta una decisa inversione di rotta da parte del velocista lombardo dopo l’opaca prestazione offerta due giorni fa a Ostrava, dove si è espresso in un altissimo 10.19.

Il Messia dell’atletica tricolore vuole lasciarsi alle spalle la brutta uscita in Repubblica Ceca e punta a migliorare i riscontri cronometrici ottenuti nelle prime due uscite stagionali, ovvero il 10.11 di Jacksonville e il 10.07 di Roma. Il 30enne dovrà riuscire a combinare la partenza vista a Ostrava con il lanciato di Roma, in modo da dare un chiaro segnale quando mancano soltanto otto giorni all’inizio degli Europei nella capitale.

Marcell Jacobs dovrà fare i conti con una concorrenza di lusso. Non ci sarà lo statunitense Fred Kerley, annunciato invece alla vigilia, ma gli altri rivali sono particolarmente quotati: il britannico Jeremiah Azu, che in stagione ha già stampato un roboante 9.97 (unico europeo sotto i dieci secondi in questa annata agonistica; lo statunitense Brandon Hicklin (9.94 nel 2024); il sudafricano Akani Simbine (10.01 in stagione, ma personale di 9.84), il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.02).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario, il palinsesto tv e streaming dei 100 metri a Oslo con Marcell Jacobs in pista.

Giovedì 30 maggio

Ore 21.04 100 metri, con Marcell Jacobs – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena

Giovedì 30 maggio

19.07 Lancio del disco femminile

19.15 Salto con l’asta maschile

20.04 400 metri femminile

20.16 400 metri maschile

20.20 Salto triplo maschile

20.22 3000 metri femminile

20.36 Lancio del disco maschile

20.38 200 metri femminile

20.44 5000 metri maschile

21.04 100 metri maschile

21.11 800 metri femminile

21.28 400 ostacoli maschile

21.35 400 ostacoli femminile

21.50 1500 metri maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE A OSLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 20.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 20.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 20.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.00.