Jacobs oggi in tv: orari Meeting Ostrava, programma, streaming, avversari

Oggi martedì 28 maggio (ore 18.10) Marcell Jacobs correrà i 100 metri a Ostrava (Repubblica Ceca), sede di una tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico si cimenterà nella terza gara stagionale a livello individuale, dopo essersi espresso in 10.11 a Jacksonville e aver timbrato un 10.07 a Roma. Il velocista lombardo punta a migliorarsi e ad avvicinare i dieci secondi netti, cercando la giusta tecnica in vista dei grandi appuntamenti.

Marcell Jacobs punterà a partire meglio rispetto a quanto fatto nelle prime due gare dell’anno e a perfezionare il proprio lanciato, cercando di dare un segnale convincente quando mancano ormai una decina di giorni agli Europei di Roma, dove sarà chiamato a difendere il titolo continentale.

L’azzurro incrocerà il canadese André De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e poi è annunciato anche giovedì 30 maggio a Oslo contro Fred Kerley. Al via anche il britannico Reece Prescod, il giamaicano Ryiem Forde, il canadese Jerome Blake, lo slovacco Jan Volko, i cechi Zdenek Stromsik e Jan Veleba.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs oggi a Ostrava (Repubblica Ceca). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA OGGI MARCELL JACOBS A OSTRAVA

Martedì 28 maggio

18.10 Marcell Jacobs sui 100 metri

COME VEDERE JACOBS STASERA A OSTRAVA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

CALENDARIO MEETING OSTRAVA

Martedì 28 maggio

17.00 Salto con l’asta maschile

17.32 400 ostacoli femminile (con Linda Olivieri)

17.39 400 ostacoli maschile (con Alessandro Sibilio, Giacomo Bertoncelli)

18.00 Salto in alto maschile

18.05 Getto del peso maschile (con Leonardo Fabbri)

18.10 100 metri maschile (con Marcell Jacobs)

18.20 1500 metri femminile

18.30 400 metri femminile

18.40 400 metri maschile

18.52 100 ostacoli

19.05 Tiro del giavellotto maschile

19.10 100 metri femminile (con Zaynab Dosso)

19.20 800 metri maschile

19.30 200 metri maschile

19.45 1500 metri maschile (con Pietro Arese)