LIVE Atletica, Meeting Ostrava 2024 in DIRETTA: Marcell Jacobs affina la condizione verso gli Europei

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2024 del meeting di Ostrava di atletica leggera. Otto atleti azzurri si preparano a competere nel pomeriggio di martedì al Golden Spike, un meeting di fascia Gold del Continental Tour.

A soli dieci giorni dall’inizio degli Europei di Roma, la lista dei partecipanti azzurri è guidata dai primatisti italiani Marcell Jacobs (100 metri), Leonardo Fabbri (peso) e Zaynab Dosso (100 metri), che considerano questa competizione come una prova generale fondamentale verso la rassegna continentale che si terrà nello Stadio Olimpico e verso i Giochi di Parigi, ormai a soli due mesi di distanza. Tra gli altri atleti da tenere d’occhio ci sono il debuttante stagionale Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, insieme a Giacomo Bertoncelli e, per le competizioni femminili, Linda Olivieri nei 1500 metri e Elisa Di Lazzaro nei 100 ostacoli.

Marcell Jacobs si trova di fronte al britannico Jeremiah Azu, che ha recentemente infranto il muro dei 10 secondi con un tempo di 9.97, il migliore in Europa quest’anno. Jacobs, campione olimpico, cerca di rispondere, affiancato dall’oro olimpico dei 200 metri, il canadese Andre De Grasse. Altri partecipanti includono l’altro britannico Reece Prescod, potenziale rivale per gli Europei di Roma 2024, insieme al giamaicano Ryiem Forde, il canadese Jerome Blake e altri. Leonardo Fabbri, reduce da un maggio eccezionale, si prepara a misurarsi con avversari del calibro dello statunitense Joe Kovacs, attuale leader mondiale con un lancio di 23.13, e con altri contendenti come il neozelandese Tom Walsh e il giamaicano Rajindra Campbell. In campo europeo quelli del campione di Monaco 2022 Filip Mihaljevic, il polacco Konrad Bukowiecki e il britannico Scott Lincoln sono solo alcuni dei nomi presenti.

Zaynab Dosso, dopo il suo recente record italiano di 11.02 secondi nei 100 metri, si trova di fronte a avversarie di alto livello come la svizzera Mujinga Kambundji e la polacca Ewa Swoboda, entrambe candidate per le medaglie agli Europei di Roma 2024. La gara si preannuncia emozionante, con atlete come la gambiana Gina Bass, che ha già corso in stagione in 10.93 secondi. Nei 400 ostacoli, Alessandro Sibilio fa il suo ritorno dopo nove mesi di assenza dalle competizioni. Dovrà confrontarsi con avversari di peso come il vicecampione continentale Wilfried Happio e con il compagno di squadra italiano Bertoncelli, che ha recentemente segnato un tempo di 49.35 secondi. Tra le donne, Olivieri e Di Lazzaro si preparano rispettivamente per i 400 ostacoli e i 100 ostacoli, con quest’ultima che affronterà la battistrada olandese Nadine Visser. Nel mezzofondo, Federico Riva si preannuncia come uno degli atleti più promettenti del 2024, con un personale di 3:33.71 nei 1500 metri all’aperto. Riva sarà in compagnia del canadese Charles Philibert-Thiboutot, che vanta un tempo personale migliore di 3:32.94. La gara intitolata alla leggenda Emil Zatopek promette di essere una delle più avvincenti della giornata, con Riva e Philibert-Thiboutot tra i principali protagonisti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’edizione 2024 del meeting di Ostrava di atletica leggera, per non perdersi nemmeno un minuto. Le gare avranno inizio alle 17.45. Buon divertimento!