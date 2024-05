Jacobs alza l’asticella alle World Relays: “Cambi in sicurezza, in finale prenderemo più rischi”

Un ottimo Marcell Jacobs ha trascinato l’Italia della staffetta 4×100 alla qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024, nelle quali proveranno a bissare il titolo conquistato a Tokyo. Il campione olimpico nei 100 metri ha corso 9″04 sul lanciato, dando una sterzata verso la seconda posizione in questa semifinale della World Relays, dietro solo agli Stati Uniti.

Queste le impressioni a caldo del velocista di Desenzano sul Garda ai microfoni della FIDAL: “La parte fondamentale oggi era quella di arrivare nelle prime tre posizioni, noi siamo entrati in pista per arrivare primi e questa prova ci dà tanta confidenza anche per domani, sappiamo che i cambi sono stati fatti molto in sicurezza per cercare di portare il testimone al traguardo e qualificarci”.

Finale nella quale gli azzurri potranno spingere di più: “Ora che la qualificazione l’abbiamo centrata possiamo provare domani a rischiare un po’ di più, a spingere un po’ di più. Far parte di questa famiglia così come la chiamo è la nostra forza: essere un gruppo così unito che ci permette di correre più forte. Quindi sono veramente contento per questa qualificazione: grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto e domani sarà un altro giorno e un’altra gara“.