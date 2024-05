Italia-Ungheria oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2024: orario, programma, streaming

Italia-Ungheria: i Mondiali di Division I di hockey ghiaccio 2024 proseguono nella cornice della Sparkasse Arena di Bolzano. Dopo la netta vittoria contro la Romania, la sofferta affermazione ai supplementari contro il Giappone e il ko patito contro la Slovenia, per l’Italia di coach Pelino è tempo di sfidare un nuovo avversario.

Si tratta dell’Ungheria che, al momento, ha messo insieme un ruolino di marcia fatto di due vittorie e una sconfitta, quest’ultima arrivata proprio nell’ultimo match in agenda, inaspettatamente, contro la Romania.

Il “Blue Team” vuole quindi tornare a ruggire anche perché attualmente sarebbe fuori dalle prime due posizioni che garantiscono la promozione in Top Division

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Ungheria, gara valida per il quarto turno dei Mondiali di Division I di hockey ghiaccio 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv Eurosport 2 e in diretta streaming su Discovery+ e DAZN. Il match inoltre sarà seguibile anche con la Diretta Live scritta di OA Sport, per non perdersi neppure un’emozione dell’incontro.

CALENDARIO ITALIA-UNGHERIA OGGI

Venerdì 3 maggio

Ore 19.30 Italia-Ungheria – Diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Discovery+ e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2

Diretta streaming: Discovery+ e DAZN

Diretta LIVE scritta: OA Sport