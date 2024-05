Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi (14 maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis saranno impegnate oggi, martedì 14 maggio, due coppie nei tornei di doppio, una maschile ed una femminile: Errani/Paolini nei quarti contro Kichenok/Ostapenko tra le donne e Bolelli/Vavassori negli ottavi contro Bopanna/Ebden tra gli uomini.

La diretta tv della giornata degli Internazionali d'Italia 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (11.00-15.00), con Tsitsipas-de Minaur anche su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now, Tennis TV (uomini), WTA TV (donne), con Tsitsipas-de Minaur anche su Rai Play, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI

Centrale

Dalle 11.00

T. Fritz (11) – (8) G. Dimitrov – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno o Sky Sport Arena

Non prima delle 13.00

I. Swiatek (1) – M. Keys (18) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno o Sky Sport Arena

A. Zverev (3) – N. Borges – Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Non prima delle 19.00

S. Tsitsipas (6) – (9) A. de Minaur – Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Non prima delle 20.30

C. Gauff (3) – Q. Zheng (7) – Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Grand Stand Arena

Dalle 11.00

A. Tabilo (29) – (16) K. Khachanov – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno o Sky Sport Arena

Z. Zhang – (Q) T. Monteiro – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno o Sky Sport Arena

N. Jarry (21) – (Q) A. Muller – Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Non prima delle 16.00

T. Paul (14) – (2) D. Medvedev – Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Pietrangeli

Dalle 11.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia/Italia) – Rohan Bopanna/Matthew Ebden (India/Australia, 2)

Non prima delle 12.30

C. Dolehide/D. Krawczyk (8) – G. Olmos/A. Panova

Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko (Ucraina/Lettonia, 6) – Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia/Italia)

Non prima delle 15.00

H. Hurkacz (7) – (17) S. Baez – Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Court 12

Dalle 14.00

M. Granollers/H. Zeballos (1) – R. Matos/A. Molteni

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (11.00-15.00), con Tsitsipas-de Minaur anche su Rai 2 HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV (uomini), WTA TV (donne), con Tsitsipas-de Minaur anche su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.