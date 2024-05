Il tabellone di Lorenzo Musetti a Roma: il pericolo di un ‘big-server’ e Grigor Dimitrov…

Quale sarà il Lorenzo Musetti che vedremo a Roma? La domanda è pertinente perché, con l’eccezione di Montecarlo, il rendimento nei grandi tornei del carrarino non è stato positivo. Certo, la Finale raggiunta nel Challenger di Cagliari è stata una ventata d’aria fresca, anche se però nel suo modo di stare in campo si sono notati i soliti atteggiamenti e una posizione in campo troppo arretrata.

L’azzurro si presenta da testa di serie n.26 e inizierà il proprio percorso dal secondo turno. Sul suo cammino la possibile sfida contro l’americano Christopher Eubanks. Non certo un avversario irresistibile sulla terra, ma un giocatore che per le caratteristiche potrebbe mettere tanto in difficoltà Musetti, viste le sue qualità al servizio. In alternativa vi sarà un qualificato.

Nel terzo turno eventuale la partita più probabile potrebbe essere contro il bulgaro Grigor Dimitrov e le emozioni potrebbero non mancare, mentre negli ottavi il nome di Taylor Fritz potrebbe regalare belle emozioni a Lorenzo, ricordando l’affermazione di quest’anno sul rosso del Principato. A seguire, nei quarti, Sascha Zverev è il primo della lista, ma attenzione all’argentino Mariano Navone, giustiziere di Musetti nell’atto conclusivo del Sardegna open.

In semifinale Novak Djokovic è il primo nome che vien spontaneo citare, in seconda battuta il norvegese Casper Ruud. Nell’atto conclusivo Stefanos Tsitsipas è colui che a Roma si è spesso espresso ad altissimo livello.

TABELLONE LORENZO MUSETTI ATP ROMA 2024

Primo turno – Bye

Secondo turno – Christopher Eubanks/Qualificato

Terzo turno – Grigor Dimitrov/Sebastian Ofner/Yoshihito Nishioka

Ottavi di finale – Taylor Fritz/Sebastian Korda/Flavio Cobolli/Fabio Fognini

Quarti di finale – Alexander Zverev/Mariano Navone/Tallon Griekspoor/Alexander Bublik

Semifinale – Novak Djokovic/Casper Ruud

Finale – Stefanos Tsitsipas/Alex de Minaur/Ugo Humbert/Matteo Berrettini/Matteo Arnaldi/Andrey Rublev/Hubert Hurkacz/Holger Rune/Rafa Nadal/Daniil Medvedev

TABELLONE MASCHILE ATP ROMA 2024

PARTE ALTA

(1) Djokovic bye

Q vs Safiullin

Mensik vs Hanfmann

(29) Tabilo bye

(20) Cerundolo bye

Gigante vs Zeppieri

Shevchenko vs Marozsan

(16) Khachanov bye

(12) Shelton bye

Kotov vs Michelsen

Zhang vs Galan

(19) Mannarino bye

(32) Thompson bye

Q vs Monfils

Kecmanovic vs Q

(6) Ruud bye

(3) Zverev bye

Q vs Vukic

Darderi vs Shapovalov

(28) Navone bye

(23) Griekspoor bye

Rinderknech vs Q

Borges vs Martinez

(15) Bublik bye

(11) Fritz bye

Evans vs Fognini

Q vs Cobolli

(24) Korda bye

(26) Musetti bye

Eubanks vs Q

Nishioka vs Ofner

(8) Dimitrov bye

PARTE BASSA

(6) Tsitsipas bye

Struff vs Cachin

Hijikata vs Munar

(27) Norrie bye

(18) Auger-Aliassime bye

Wawrinka vs Q

Carballes Baena vs O’Connell

(9) De Minaur

(13) Humbert bye

Napolitano vs Berrettini

Machac vs Arnaldi

(21) Jarry bye

(31) Fils bye

Q vs Fucsovics

Ruusuvuori vs Giron

(4) Rublev

(7) Hurkacz bye

Q vs Nadal

Seyboth Wild vs Q

(25) Etcheverry bye

(17) Baez bye

Lajovic vs Sonego

Altmaier vs Nardi

(10) Rune bye

(14) Paul bye

McDonald vs Karatsev

Koepfer vs Vavassori

(22) Tiafoe bye

(30) Davidovich Fokina bye

Popyrin vs Q

Draper vs Coric

(2) Medvedev bye