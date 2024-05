Hockey pista: Forte dei Marmi espugna Lodi e raggiunge il Trissino nella finale scudetto

Dopo il Trissino, la Serie A1 2023-2024 di hockey su pista ha trovato la sua seconda finalista scudetto. Si tratta del Forte dei Marmi che, al PalaCastellotti, si è imposto per 0-3 sui padroni di casa del Lodi vincendo complessivamente 3-1 la serie di semifinale contro i giallorossi.

Nel duello fra i lombardi e i toscani, andato in scena questa sera, martedì 14 maggio, non c’è stata storia: le reti Torner, alla fine del primo tempo, e poi di Gil e Rossi, nel finale di gara, hanno decretato la vittoria degli uomini di Bertolucci.

Ora le finali tricolori, al meglio delle cinque gare: si comincerà il 25 maggio con la prima sfida fissata per le ore 20:45 in casa del Trissino. Di seguito le note tecniche e il calendario della finalissima tricolore.

PLAYOFF – SEMIFINALI SCUDETTO – GARA-4 – Note tecniche

Gara-4 – Martedì 14 Maggio – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – CENTRO PORSCHE FIRENZE VERSILIA HOCKEY FORTE = 0-3 (Serie 1-3)

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Giovannetti, Najera, Faccin, Antonioni – Fantozzi, Nadini, Fernandes, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Centro Porsche Firenze VH Forte: Gnata (C), Galbas, Compagno, Rossi, Cinquini – Torner, Gil, Ipinazar, Giovannelli, Taiti – All. Bertolucci A

Marcatori: 1t: 22’36” Torner (FDM) – 2t: 17’10” Gil (FDM), 21’04” Rossi (FDM)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA)

CALENDARIO GENERALE PLAYOFF

Semifinale (al meglio delle cinque gare)

Semifinale #1,- Centro Porsche Firenze VH Forte contro Amatori Wasken Lodi (Serie 3-1) – Gara-1: 2-1 – Gara-2: 3-1 – Gara-3: 2-5 ai suppl – Gara-4: 0-3

Semifinale #2 – Hockey Trissino contro Consorzio Maremmano Cave Follonica (Serie 3-0) – Gara-1: 4-3 – Gara-2: 7-1 – Gara-3: 5-1

Finale Scudetto (al meglio delle cinque gare)

Gara-1: Sabato 25 Maggio ore 20:45 – Hockey Trissino contro Centro Porsche Firenze VH Forte

Gara-2: Martedì 28 Maggio ore 18:30 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino

Gara-3 Sabato 1 Giugno ore 20:45 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino

Eventuale Gara-4: Martedì 4 Giugno ore 20:45 – Hockey Trissino contro Centro Porsche Firenze VH Forte

Eventuale Gara-5: Sabato 8 Giugno ore 21:00 – Centro Porsche Firenze VH Forte contro Hockey Trissino