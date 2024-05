Hockey ghiaccio, vittorie pesanti per Norvegia, Francia, Lettonia e Canada che rischia grosso con l’Austria

Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, il Mondiale di hockey ghiaccio 2024 in corso di svolgimento in Repubblica Ceca. Anche oggi abbiamo assistito a quattro incontri importanti che sono andati a delineare in maniera più chiara le classifiche dei due raggruppamenti. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

GRUPPO A

DANIMARCA – NORVEGIA 0-2: la sfida, decisamente combattuta, ha visto i norvegesi sbloccare il punteggio al 27:45 con la rete di Brandsegg-Nygard. La Danimarca cerca il pareggio, ma a porta vuota arriva il 2-0 di Salsten a 11 secondi dalla sirena conclusiva.

CANADA – AUSTRIA 7-6 dopo overtime: i canadesi passano a condurre dopo soli 6:34 con Cozens, quindi raddoppio immediato di Guhle al 9:21. L’Austria prova a riaprire subito il match con Nissner al 10:11, quindi arriva il 3-1 di Byram al 13:29 in chiusura di frazione. Il secondo periodo si apre con il 4-1 di McCann al 22:57, quindi arriva anche il 5-1 di Bedard al 29:32 ed il 6-1 di Dubois al 39:22. Nel terzo tempo, invece, il Canada stacca a livello mentale e l’Austria va a segno con Baumgartner, Schneider e Zwerger per il 4-6, quindi di nuovo Schneider per il 5-6. L’Austria non si ferma, il Canada prosegue nel crollo e arriva addirittura il 6-6 con Rossi al 59:11. Clamoroso. La partita va quindi all’overtime e i nordamericani si scuotono andando a vincere con la rete di Tavares dopo soli 15 secondi.

CLASSIFICA GRUPPO A

1 CANADA 8

2 SVIZZERA 8

3 FINLANDIA 7

4 REPUBBLICA CECA 6

5 NORVEGIA 3

6 DANIMARCA 3

7 AUSTRIA 1

8 GRAN BRETAGNA 0

GRUPPO B

KAZAKISTAN – LETTONIA 0-2: prosegue l’ottimo cammino dei baltici che, dopo aver concluso sullo 0-0 il primo periodo, passano a condurre al 31:48 con Bukarts, quindi raddoppiano con Egle al 35:22 e chiudono i conti.

FRANCIA – POLONIA 4-2: i transalpini non lasciano scampo ai rivali mettendo subito le cose in chiaro in avvio. Addamo sblocca il punteggio dopo 8:47, quindi raddoppio dello stesso Addamo al minuto 11:32. Nel secondo tempo i francesi allungano con Da Costa al 24:21 quindi arriva il poker con Bellemare al 27:46. La Polonia reagisce e accorcia le distanze con Pas e Fraszko.

CLASSIFICA GRUPPO B

1 SVEZIA 9

2 LETTONIA 7

3 SLOVACCHIA 5

4 USA 4

5 FRANCIA 4

6 KAZAKISTAN 3

7 GERMANIA 3

8 POLONIA 1