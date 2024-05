GTWC Europe, Valentino Rossi e Maxime Martin trionfano in gara-1

Valentino Rossi e Maxime Martin vincono race-1 di Misano del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. L’equipaggio #46 di WRT e BMW svetta per meno di un secondo sull’auto gemella #32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor ed ottiene il secondo sigillo in carriera nel noto campionato indetto da SRO.

BMW ha dominato la scena, la BMW #46 è rimasta di fatto sempre al comando dopo la pole siglata da Martin. Rossi ha continuato il lavoro del belga alla perfezione, il ‘Dottore’ ha dovuto resistere nel finale al ritorno da parte di Charles Weerts.

Il tre volte campione della serie ha attaccato la stella del Motomondiale, ogni tentativo è stato vano. Il #46 dello schieramento ha respinto ogni assalto, le due auto di Vincent Vosse hanno trionfato davanti alla Ferrari #69 Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè. Quarto posto per la seconda Rossa #14 Emil Frey Racing, quinto per la Mercedes #48 Winward Racing dopo una bellissima rimonta da metà gruppo.

L’attenzione si sposta ora sulla race-2 del GTWC Europe in Romagna. Il via verrà dato alle 21.00 in notturna, la BMW #32 scatterà dalla pole assoluta. Attenzione in ogni caso nuovamente alla M4 GT3 #46 che si presenterà in quinta casella.