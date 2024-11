GTWC Europe, Ferrari campione Endurance con Pier Guidi/Rovera. Mercedes vince a Jeddah

Alessandro Pier Guidi ed Alessio Rovera sono con AF Corse e Ferrari i nuovi campioni nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Gli italiani festeggiano in Arabia Saudita al termine della 6h di Jeddah, vinta con merito dalla Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Team MANN-Filter di Lucas Auer/Maro Engel/Daniel Morad. I primi due, trionfatori nella Sprint Cup 2024, hanno ottenuto il successo nella classifica assoluta nel GT World Challenge Europe.

La prima ora dell’epilogo del GTWC Europe è stato segnato dalla partenza perfetta da parte della Ferrari 296 GT3 n. 51 AF Corse di Alessio Rovera. Tutto è cambiato dopo 50 minuti con una breve neutralizzazione, causata da un problema alla Lamborghini n. 19 GRT. La direzione gara ha bloccato la manifestazione con un Full Course Yellow (FCY), solo alcune auto sono però riuscite a fermarsi ai box per effettuare una sosta e cambiare il pilota prima della ripresa delle ostilità.

Ad approfittare della situazione è stata la BMW M4 GT3 n. 46 WRT di Valentino Rossi, virtualmente al comando all’inizio dell’ultima ora davanti alla Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 163 GRT del sudafricano Jordan Pepper e l’Audi R8 LMS EVO II n. 99 Tresor Attempto Racing del tedesco Christopher Haase.

L’ipotetico marine dell’italiano è svanito in 15 minuti in seguito ad una lunga pausa dovuta ad un incidente nel secondo settore che ha visto in difficoltà la Ferrari n. 8 Kessel Racing (Bronze Cup) e l’Audi n. 111 CSA Racing (Gold Cup). Problemi anche per la BMW n. 998 ROWE Racing, una delle undici auto contendenti per il GTWC Europe Endurance Cup alla vigilia della finale araba che ha dovuto ritirarsi in seguito ad un contatto con la Lamborghini n. 85 Imperiale Racing.

La ripartenza ha visto Rossi cedere il primato alla Lamborghini n. 163 di Jordan Pepper. Il sudafricano si è successivamente arreso a Lucas Auer (Mercedes-AMG Team MANN-Filter n. 48), abile a prendere la vetta provvisoria al termine della seconda sosta effettiva della giornata. L’austriaco campione in carica del GTWC Europe Sprint Cup ha tentato di amministrare la situazione vista l’assenza di bandiere gialle.

Tutto è stato stato completamente ribaltato a sessanta minuti dalla conclusione dal quarto FCY della giornata per un problema in curva 1 da parte dell’Aston Martin n. 21 Comtoyou Racing. La Mercedes n. 48 ha effettuato la sosta ai box in regime di bandiera gialla rispetto agli altri, scelta compiuta anche dalla Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi e dell’Aston Martin n. 7 Comtoyou di Nicki Thiim.

La Rossa, nonostante 30 secondi di penalità per un abuso costante dei limiti della pista, si è portato in quinta piazza alle spalle della BMW n. 46 WRT e dell’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing.

La battaglia nel finale per il trionfo nella gara e nel campionato è stata incredibile, la Mercedes n. 48 ha primeggiato con margine e con Maro Engel/Lucas Auer ha siglato il successo nella classifica assoluta del GTWC Europe (Endurance + Sprint). I campioni Sprint, in coppia con Daniel Morad, hanno fatto la differenza in Medio Oriente davanti a Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper (GRT – Grasser Racing Team Lamborghini #163) e la Ferrari n. 51 AF Corse di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon.

Pier Guidi, insieme a Rovera, ha festeggiato il titolo Endurance Cup dopo aver beffato nel finale la BMW n. 32 WRT di Dries Vanthoor, la M4 GT3 n. 46 WRT di Raffaele Marciello e soprattutto l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing. Nicki Thiim non è riuscito a fronteggiare l’ex vincitore della 24h Le Mans, out dalla contesa per il successo finale anche in seguito ad una penalità per abuso dei track limits.

La Rossa n. 51 ha preceduto la BMW n. 32 di Dries Vanthoor/Charles Weerts, il binomio ha perso la classifica assoluta del GTWC Europe 2024 a favore della già citata Mercedes n. 48. Il brand di Stoccarda ha anche ottenuto il successo finale nella classifica costruttori del campionato SRO, graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti nel GTWC Europe, Australia, America ed Asia.

Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla (Sainteloc Racing Audi n. 25), campioni in Gold Cup, hanno vinto la 6h Jeddah chiudendo alla perfezione una stagione notevole. La compagine transalpina legata al brand teutonico ha festeggiato anche in Silver Cup con Ezequiel Perez Companc/Lucas Legeret/ Kobe Pauwels.

Menzione finale anche per la Porsche n. 97 Rutronik Racing che con Dustin Blattner/Loek Hartog/Dennis Marschall ha ottenuto la gara in Bronze Cup ed il successo finale nel GTWC Europe. Il risultato in questione permette alla formazione tedesca di ottenere un pass per la prossima edizione della 24h Le Mans nella classe LMGT3.