GTWC Europe, Ferrari in pole a Jeddah. Lontane le BMW, Valentino Rossi fuori dalla top-20

Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon/Alessio Rovera hanno firmato la pole-position per la 6h di Jeddah, ultima tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La Ferrari n. 51 AF Corse, al top anche in quel di Monza contro il cronometro, ha fatto la differenza beffando Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper (GRT – Grasser Racing Team Lamborghini n. 163) e di Riccardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi n. 99).

Due sessioni su tre sono state ad appannaggio della Ferrari 296 GT3, l’ultima è stata conquistata dall’Audi che scatterà in terza piazza. Completano la Top5 la Porsche n. 22 Schumacher CLRT e la Lamborghini n. 63 Iron Lynx, la coppia precederà Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes n. 48, Garage 59 McLaren n. 188 e GetSpeed Mercedes n. 2.

Fuori dalla Top15 tre protagonisti di rilievo. Dalla 18ma piazza scatterà l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing provvisoriamente leader del campionato con Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim, il tridente che ha vinto la 24h di Spa si collocherà in griglia alle spalle della Porsche n. 97 Rutronik Racing che ha siglato la pole in Bronze Cup. Lontane anche le due BMW M4 GT3 di WRT con la n. 46 di Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi attesa in 23ma piazza davanti alla gemella n. 32 di Sheldon van der Linde/Charles Weerts/Dries Vanthoor.

Ricordiamo che sono ben 11 gli equipaggi matematicamente in corsa per il titolo, tra cui le due BMW di WRT e la Ferrari n. 51 che partirà dalla pole. La 70ma prova della storia del GTWC Europe Endurance Cup verrà offerta in diretta streaming su YouTube (canale GT World) questo pomeriggio quando in Italia saranno le 15.00. In alternativa è possibile seguire la manifestazione anche su Sky Sport.