GTWC Europe, Mercedes inaugura al meglio il week-end di Brands Hatch. Errore per Valentino Rossi

Inizia sotto il segno di Jules Gounon la stagione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup in quel di Brands Hatch. L’andorrano di Boutsen VDS Mercedes #9 ha preceduto di soli 2 millesimi la Ferrari 296 GT3 Emil Frey Racing #14 di Ben Green, abile negli ultimi secondi cronometrati a superare il compagno di box Thierry Vermeulen #69.

Seguono tutti gli altri al termine di un turno di sessanta minuti che è stato neutralizzato per un errore nel secondo segmento di pista da parte della Ferrari #71 AF Corse iscritta in Silver Cup e da un’escursione nella ghiaia da parte di Valentino Rossi (WRT BMW #46). Il ‘Dottore’ è stato tradito nelle ultime pieghe del tracciato inglese finendo nella sabbia presente ai margini della curva Stirling’s.

La leggenda del Motomondiale tornerà in azione nel pomeriggio insieme a Maxime Martin. Ricordiamo che il binomio parteciperà esclusivamente alle tappe di Brands Hatch e Misano Adriatico per quanto riguarda la Sprint Cup oltre a tutte le corse dell’Endurance Cup ed ovviamente anche al FIA World Endurance Championship che dopo Imola riprenderà tra sette giorni a Spa-Francorchamps.

Nella tarda mattinata italiana la FP2 e successivamente le qualifiche che stabiliranno lo schieramento per le due gare da sessanta minuti che si terranno nella giornata di domani. Ricordiamo infatti la disputa del fine settimana in soli due giorni e non in tre come consuetudine per il GTWC Europe Sprint Cup.