Golf, Skinns al comando dopo il primo giro dell’RBC Canadian Open. Ma tanti big sono in agguato

Un giro quasi perfetto. David Skinns prende il comando delle operazioni all’RBC Canadian Open dopo le prime diciotto buche grazie ad un meraviglioso -8, ma tanti big sono in agguato pochi colpi dietro dopo una giornata favorevole allo spettacolo con condizioni meteo perfette e tanti birdie. Non ci sono sbavature sulla carta dell’inglese, che parte dalla dieci e la differenza la fa nel tratto centrale.

Sono sei infatti i birdie in sette buche dal par 5 della 17 al par 4 della 5, con Skinns che si scatena con i ferri al green e un putt che non lo tradisce praticamente mai. E il colpo che gli vale la testa del torneo in solitaria arriva al par 3 della otto, la sua penultima buca, con un putt dritto in buca da oltre quattordici metri. Il britannico fa così meglio di un colpo rispetto agli statunitensi Sean O’Haie e Sam Burns, appaiati in seconda posizione a -7 e leader dopo la mattinata.

Ci sono due eagle (ai par 5 della 17 e della 4) nella giornata di uno dei più positivi membri della squadra americana della scorsa Ryder Cup, che incappa in un solo errore al par 4 della 13 con un secondo colpo sbagliato che lo mette nei guai, e da posizione molto complessa non riesce a salvarsi con approccio e putt. Per O’Hair giro invece bogey free, fatto di cinque birdie e l’eagle alla sua penultima buca.

Sul meraviglioso par 70 dell’Hamilton Golf and Country Club quarta posizione in solitaria per lo scozzese Robert MacIntyre, che grazie ad una partenza a fuoco con quattro colpi guadagnati nelle prime sei buche, scala subito la classifica con il suo -6 complessivo di fine giornata. Appena una lunghezza dietro troviamo lo statunitense Ryan Palmer (65), mentre Rory McIlroy è nel gruppone dei sesti a -4 che chiude la top-10.

Il nordirlandese ha già vinto due volte questo torneo, la prima nel 2019 proprio l’ultima volta che si è giocato su questo campo. Con lui in classifica ci sono: Andrew Novak. Ryan Fox, Nick Hardy, Trace Crowe, ed Erik Van Rooyen. Nick Taylor inizia la difesa del titolo con uno scialbo 72, lui che l’anno scorso ha imbucato al playoff un putt per l’eagle da quasi venticinque metri, ormai già nella storia, per diventare il primo canadese a vincere il torneo di casa dal 1954. Oggi invece il miglior giocatore con la bandiera con la foglia d’Acero è invece David Hearn con il suo giro in 67.