Golf, prima volta nel calendario del PGA Tour per il Myrtle Beach Classic. Europei favoriti

Settimana su due fronti per il PGA Tour: se da una parte tutti i grandi campioni vanno al Signature Event del Wells Fargo Championship, dall’altra c’è una grande occasione per chi non è eleggibile nei tornei ‘elevati’ con il debutto del Myrtle Beach Classic. Si gioca sullo storico percorso del The Dunes Golf and Beach Club, un campo della Carolina del Sud che è situato nella prima località turistica per il golf segnata su ogni mappa americana. Field ovviamente non di qualità eccezionale, con gli europei favoriti per espugnare il suolo statunitense.

Rimanendo al campo c’è una buca che si eleva sulle altre, la tredici; e il suo nome la descrive perfettamente: Waterloo. Si tratta di un lungo par 4 che avvolge il lago Singleton andando così a formare un dogleg di novanta gradi verso destra con la centro proprio l’acqua. Ma più in generale tutto il percorso sarà un test molto probante per i golfisti del PGA Tour, per una location che nel passato ha già ospitato lo U.S. Open femminile del 1962, il PGA TOUR Champions’ Tour Championship, il PGA TOUR Q-School e l’U.S. Women’s Amateur Four-Ball del 2017.

Il favorito tecnico di giornata lo si può individuale in Ryan Fox. Questo perché il neozelandese è il giocatore più in alto nell’OWGR, in quanto occupa al momento la posizione n.66. Insieme a lui occhi puntati anche sul sudafricano Erik Van Rooyen, già capace di vincere sul PGA Tour, e agli europei Thorbjorn Olesen e Victor Perez. Sia il danese sia il francese sono alla ricerca del primo successo sul circuito americano, dopo aver vinto sul DP World Tour, ex European Tour. Per quel che riguarda gli americani capofila è il quattro volte vincitore sul circuito Daniel Berger, e uno che si è messo in mostra di recente è Patrick Fishburn.

Per quel che riguarda la copertura televisiva sarà Eurosport a occuparsi dell’evento. Le prime due giornate saranno trasmesse esclusivamente sulla piattaforma streaming dalle 15.30 alle 17.30, senza riuscire a trovare spazio nel palinsesto dei due canali. Stessa sorte per gli ultimi due giri, con orari diversi però, il collegamento si aprirà alle 21.00 e si chiuderà alle 23.00 circa, quando domenica sera finirà il torneo.