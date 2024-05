Golf: McIlroy in cerca di soddisfazioni al Wells Fargo Championship

Va in scena al Quail Hollow Club il Wells Fargo Championship, ormai l’evento tradizionale nella North Carolina, e precisamente a Charlotte, del PGA Tour. Si precede il PGA Championship, e non è decisamente un caso il fatto che partecipino diversi big per tentare di succedere a Wyndham Clark, vincitore nel 2023.

Il principale indiziato per la vittoria è Rory McIlroy, uno che da queste parti ha sempre volentieri fatto bene. Del resto, è anche l’unico ad aver assommato tre vittorie, quelle del 2010, 2015 e 2021. Non può chiaramente dare la caccia al numero 1 (Scottie Scheffler è ad oggi troppo lontano), ma quasi tutti gli esperti sono concordi su due nomi, il suo e quello di Clark.

In una situazione del genere è anche difficile individuare degli outsider. Può esserlo Max Homa, due volte vincitore, ma dato anche il field estremamente qualificato ci sarà comunque da divertirsi. Justin Thomas, Collin Morikawa, Xander Schauffele: sono tutti lì, pronti a fare del loro meglio per rendere questo par 71 di 6893 metri una festa.

Un po’ di storia, peraltro, il Quail Hollow Club ce l’ha: ha ospitato dal 1969 al 1979 il Kemper Open. E ce n’è anche un po’ al contrario, nel senso che nel 2022 ospitò la Presidents Cup, così da spostare il Wells Fargo a Potomac, nel Maryland. Famosa è la parte finale, con le durissime buche 16, 17 e 18 conoscuite anche come il “Green Mile”. Organizzato dalla Champions for Education, il torneo ha anche uno scopo caritatevole per merito della Teach for America.