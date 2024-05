Golf, Matt Wallace guida la leaderboard del The CJ Cup Byron Nelson dopo il primo round

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento del calendario portando a termine il primo giro del The CJ Cup Byron Nelson (montepremi 9.5 milioni di dollari). L’evento nato nel lontano 1944, noto anche come Bron Nelson Golf Classic, vede al comando dopo 18 buche Matt Wallace. L’inglese ha chiuso infatti il primo round con un solido -8 (63 colpi) bogey free, issandosi in vetta con un colpo sugli inseguitori.

In seconda posizione troviamo infatti con il punteggio di -7 lo svedese Alex Noren, il giapponese Taiga Semikawa, il canadese Taylor Pendrith e gli americani Chesson Hadley, Jake Knapp, Davis Riley e Kelly Kraft. Classifica chiaramente cortissima al termine del round d’esordio, con 116 partecipanti che hanno chiuso la prima tornata con score al di sotto del par.

Sul percorso par 71 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti) chiudono la top ten con il punteggio di -6 gli statunitensi Ben Kholes, Brad Hopfinger, Alex Smalley ed Hayden Buckley, che precedono di una lunghezza un gruppetto composto da 15 golfisti, tra i quali spiccano l’australiano Jason Day ed i padroni di casa Justin Lower e Keith Mitchell.

Fasi conclusive della prima tornata in cui l’oscurità ha fatto capolino. Nel pomeriggio italiano, infatti, una dozzina di golfisti dovranno chiudere le ultime buche. Potrà scalare dunque qualche ulteriore posizione l’americano Kevin Dougherty, 30° con -4 dopo aver completato 17 buche. Da dimenticare infine il primo round per il finlandese Sami Valimaki e per l’irlandese Seamus Power, nelle retrovie, rispettivamente con lo score di +1 e +2.