Golf, Chris Gotterup conserva la leadership ad un round dal termine del Myrtle Beach Classic

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel secondo degli appuntamenti settimanali. Siamo infatti giunti ad un round dal termine del Myrtle Beach Classic (montepremi 4 milioni di dollari), alternative event che si disputa nella stessa finestra del Wells Fargo Championship. A 18 buche dalla conclusione continua a dominare Chris Gotterup.

L’americano guida con lo score di –18 (195) colpi dopo aver siglato un ottimo -6 di giornata. Per lui ben 4 lunghezze di margine sullo spagnolo Jorge Campillo, sullo scozzese Robert MacIntyre e sul sudafricano Erik van Rooyen, che proveranno ad impensierirlo nel round decisivo. -13 e quinta posizione per lo statunitense Davis Thompson, che precede di una lunghezza il connazionale Alex Smalley.

Sul percorso par 71 del TPC of Myrtle Beach di Murrelis Inlet (South Carolina, Stati Uniti) chiudono la top ten in settima posizione con il punteggio di -11 il cinese di Taipei Kevin Yu, il neozelandese Ryan Fox, il canadese Ben SIlverman e gli americani Sam Ryder, Patton Kizzire, Greyson Sigg, Joseph Bramlett e Beau Hossler. Classifica tutto sommato corta alle spalle del battistrada, con oltre 20 partecipanti racchiusi in soli 5 colpi.

Buon terzo round di Parker Coody. Il padrone di casa si issa a -9 dopo il -6 di giornata risalendo di ben 29 posizioni fino al 19° posto. Molto bene anche Blades Brown, golfista non ancora passato al professionismo, che sale in 22esima piazza con -8 dopo il -5 odierno. Nel pomeriggio italiano spazio al quarto e decisivo round che decreterà il vincitore.