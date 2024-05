Golf: al Charles Schwab Challenge riparte la corsa di Scheffler. Morikawa per la risalita

Una volta lo chiamavano il Colonial, e anzi quel nome l’attuale Charles Schwab Challenge ce l’ha ancora appiccicato, benché appunto la denominazione non sia più la stessa di prima. Si riparte così verso (appunto) il Colonial Country Club di Fort Worth, in Texas, dove l’anno scorso ha vinto l’argentino Emiliano Grillo. Una vittoria a suo modo storica, perché ottenuta per la prima volta dopo 22 anni (Sergio Garcia 2001) da un golfista non anglofono.

Questa volta le premesse sono (molto) diverse, se non altro per la presenza di Scottie Scheffler. Il numero 1 del mondo, evidentemente stavolta senza intorno problematiche nello stile di quelle avute con la polizia al PGA Championship, è pronto a riprendere una marcia che, al momento, lo vede guidare con un divario abissale sulla seconda posizione occupata da Xander Schauffele, vincitore proprio a Valhalla.

Chi potrebbe avvantaggiarsi, e non di poco, in questa fattispecie è Collin Morikawa. Il numero 9 del mondo ha le sue chance per diventare settimo, cercando così di riprendersi quelle quote che sembravano essere certe nel suo biennio migliore, quello 2020-2021, quando i risultati lo portavano a un certo tipo di possibili paragoni con Tiger Woods. Solo che oltre il numero 2 non è mai andato e, al momento, la storia è dalla parte di Scheffler mentre il suo “compagno di viaggio” per era, Viktor Hovland, gli è davanti e nel frattempo è piombato a razzo Ludvig Aberg. Altri nomi rilevanti sono Tony Finau, Brian Harman e Max Homa, senza però dimenticare un Justin Rose che sta ritrovando molta fiducia. E quando l’inglese ce l’ha, contarlo fuori è impresa ardua.

Per quel che riguarda la programmazione di Eurosport, questa la programmazione, quasi sempre identica tra Eurosport 2 ed eurosport.it/Discovery+: primi due giri a partire dalle 22:00, terzo giro dalle 19:00 e quarto sdoppiato, con lo streaming al via dalle 19:00 e la tv dalle 21:00.