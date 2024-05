Giulio Pellizzari vestirà la maglia azzurra a Roma. Ma il miglior scalatore è Pogacar

Domani Giulio Pellizzri vestirà la maglia azzurra nella ventunesima tappa del Giro d’Italia 2024, anche se a fine giornata non salirà sul podio per essere incoronato miglior scalatore. Il proprietario di questa classifica è infatti Tadej Pogacar, il dominatore assoluto dell’edizione n.107 della Corsa Rosa che però appunto domani porterà addosso con i classici colori del leader della generale. Fare comunque tutta la passerella lungo le iconiche strade di Roma con la maglia azzurra, sarà un privilegio e un onore per il più giovane in assoluto in gara in queste tre settimane.

Sarà poi un trampolino di lancio per colui che, durante l’ultima settimana, ha ricevuto la benedizione del campionissimo sloveno verso un futuro che potrà essere assolutamente brillante. Il primo Giro d’Italia di Pellizzari è stato estremamente positivo, se sì pensa che dopo dieci giorni l’azzurro era ad un passo dal ritiro. Tanta grinta e voglia di combattere, una condizione che è andata via via crescendo tappa dopo tappa e le ultime frazioni che lo hanno proiettato in lotta con i migliori.

La svolta è arrivata nella tappa di martedì con arrivo a Santa Cristina di Val Gardena, con il secondo posto alle spalle di Pogacar, tanto per cambiare, e il magnifico gesto del vincitore del Giro che gli ha regalato occhiali e maglietta. Quella giornata deve aver fatto scattare qualcosa nella testa del marchigiano, che poi ha passato una settimana quasi sempre all’attacco. Mercoledì infatti Pellizzari è andato in fuga fin dai primi metri sul Passo Sella, diventato Cima Coppi dopo la cancellazione dello Stelvio, riuscendo con un colpo di reni spettacolare ad avere la meglio di Nairo Quintana passando così per primo sulla montagna più alta di quest’annata.

L’italiano della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ha così vestito per una prima volta la maglia azzurra nella diciottesima e nella diciannovesima tappa, mentre oggi il simbolo del miglior scalatore è stato sulle spalle del tedesco Georg Steinhauser. Poi è arrivato l’attacco nella prima scalata sul Monte Grappa, recuperando un minuto e mezzo ai fuggitivi di giornata in tremila metri e sprintando per passare davanti a tutti su uno dei GPM più prestigiosi del Giro d’Italia.

Facendo due rapidi conti era però quasi impossibile sfilare la maglia azzurra a Pogacar, che chiude in testa la classifica a punti dei GPM con un totale di 270 lunghezze. Pellizzari è secondo a 64 punti di distacco dall’alfiere dell’UAE Team Emirates, ma come detto questo sarà solo un punto di partenza per un corridore che può regalare tanto al ciclismo italiano. Terza piazza in questa classifica per il teutonico Steinhauser (153), mentre completano la top-5 il colombiano Nairo Quintata (114) e il francese Julian Alaphilippe (101).

CLASSIFICA MAGLIA AZZURRA GIRO D’ITALIA 2024

1 Tadej POGACAR UAE TEAM EMIRATES 270

2 Giulio PELLIZZARI VF GROUP – BARDIANI CSF- FAIZANE’ 206

3 Georg STEINHAUSER EF EDUCATION – EASYPOST 153

4 Nairo QUINTANA MOVISTAR TEAM 114

5 Julian ALAPHILIPPE

SOUDAL QUICK – STEP 101

6 Daniel Felipe MARTINEZ BORA – HANSGROHE 81

7 Simon GESCHKE COFIDIS 78

8 Valentin PARET PEINTRE DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 59

9 Romain BARDET TEAM DSM – FIRMENICH POSTNL 47

10 Amanuel GHEBREIGZABHIER LIDL-TREK 42