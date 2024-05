Giro d’Italia 2024, tutte le classifiche: Jonathan Milan svetta nella graduatoria a punti

Finita nell’album dei ricordi la quarta tappa di questa edizione 107 del Giro d’Italia. Dopo giorni particolarmente intensi in Piemonte, la carovana ha spostato la propria attenzione in Liguria per una frazione, la Acqui Terme-Andora di 190 km, che si prestava sulla carta adatta per un arrivo allo sprint. Tuttavia, i corridori hanno dovuto fare i conti con un percorso non banale in cui le insidie non sono mancate.

Il riferimento è al Colle del Melogno, preceduto da un GPM di terza categoria di una decina di chilometri con una pendenza media del 6%. E poi l’insidia dello strappo del Capo Mele (1,5 km al 5.1%), trampolino di lancio ideale per chi avesse avuto voglia di anticipare.

Una tappa nella quale la pioggia ha fatto un’irruzione breve e intensa, costata il ritiro all’eritreo Biniam Girmay, caduto due volte in discesa e costretto ad abbandonare la Corsa Rosa in una frazione in cui avrebbe potuto dire la sua. Una stage in cui Filippo Ganna ha provato a far saltare il banco con un’azione a 4 km dal traguardo, ma Pippo è stato poi ripreso dalle squadre dei velocisti poco dopo l’ultimo chilometro.

Bravissimo quindi Jonathan Milan a bruciare tutti allo sprint, davanti all’australiano Kaden Groves e al tedesco Phil Bauhaus, prendendosi il primo successo di tappa in questo Giro e soprattutto conquistando il primato nella classifica a punti. Maglia ciclamino per il nostro portacolori, scavalcando il belga Tim Merlier, oggi quinto.

CLASSIFICA GENERALE 4ª TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 20 16″ 15:19:05

2 2 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 7″ 0:46

3 3 – MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 6″ 0:47

4 5 ▲1 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 1″ 0:55

5 4 ▼1 RUBIO Einer Movistar Team 0:56

6 6 – FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 1:07

7 7 – LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 1:11

8 8 – HIRT Jan Soudal Quick-Step 1:13

9 9 – LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 1:26

10 10 – O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

CLASSIFICA A PUNTI 4ª TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 2 ▲1 MILAN Jonathan Lidl – Trek 113

2 1 ▼1 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 81

3 9 ▲6 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 63

4 7 ▲3 KOOIJ Olav Team Visma | Lease a Bike 46

5 3 ▼2 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 42

6 8 ▲2 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 34

7 25 ▲18 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 33

8 5 ▼3 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 27

9 6 ▼3 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 25

10 – MUÑOZ Francisco Team Polti Kometa 24

CLASSIFICA GPM 4ª TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 1 – POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 51

2 3 ▲1 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty 32

3 2 ▼1 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 26

4 4 – PICCOLO Andrea EF Education – EasyPost 18

5 5 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 16

6 6 – GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek 11

7 7 – FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 9

8 8 – PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 8

9 9 – FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 7

10 10 – LIPOWITZ Florian BORA – hansgrohe 6

CLASSIFICA GIOVANI 4ª TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

1 1 – UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 15:20:00

2 2 – BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:45

3 3 – VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 0:49

4 4 – ZANA Filippo Team Jayco AlUla 1:12

5 5 – PLAPP Luke Team Jayco AlUla 1:38

6 6 – MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team 1:48

7 7 – STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 1:54

8 8 – TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 1:55

9 9 – PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 2:11

10 10 – LIPOWITZ Florian BORA – hansgrohe 2:13