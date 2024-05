Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Martinsicuro-Fano: altimetria, percorso, orari, tv. Occhio ai muri sul finale

Dopo la volata di ieri ecco un’altra giornata interessante al Giro d’Italia 2024: in scena la dodicesima tappa, la frazione dei muri da Martinsicuro a Fano. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

2162 metri di dislivello per una tappa che non presenta grandi asperità e che, soprattutto, nella prima fase, avrà oltre 50 chilometri di pianura. Immaginiamo una partenza a razzo del gruppo, poi partirà la rumba. 150 chilometri senza un metro di respiro. Strappo di Civitanova Alta (2,8 chilometri al 4,7%), poi subito dopo Montelupone (1,9 chilometri al 5,8% di pendenza media). È solo l’inizio. Si va verso Castelfidardo ed Osimo, poi ancora Villa San Paterniano (1,2 km al 7,5%). Non è finita qui: iniziano i GPM, tutti di quarta categoria. Quello di Monsano presenta 4,2 km al 4% di pendenza media, poi lo strappo di Ostra, con un chilometro all’8,8%, una vera e propria rampa. E ancora, lo strappo di Mondolfo, dov’è posto anche il traguardo volante, con 1,2 chilometri al 5,1% ad anticipare il gran finale. L’attesa è tutta per il muro di Monte Giove: 1,2 chilometri al 9,2% di pendenza media e tratti che si avvicinano anche al 20%. Scollinamento a 13 dall’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Dovrebbe essere una giornata per uomini da classiche, ma in ogni caso il nome più atteso è quello di Tadej Pogacar, che in una tappa simile potrebbe fare la differenza. Ma si muoveranno i big? Difficile, più probabile che vada via la fuga. E allora ecco Julian Alaphilippe su un percorso adattissimo alle sue caratteristiche. Il rivale del transalpino potrebbe essere un Jhonatan Narváez in forma stellare, con anche il compagno Filippo Ganna pronto a giocarsela. In casa azzurra è apparso in crescita anche Andrea Bagioli: proverà a muoversi?

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

12a tappa – Giovedì 16 maggio

Martinsicuro-Fano (193 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 16.59-17.28

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.00 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.10