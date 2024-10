MUY BIEN FERRARI! Sainz vince il GP del Messico, Leclerc sul podio: prosegue la rimonta sulla McLaren!

Carlos Sainz completa l’opera e vince per dispersione il Gran Premio del Messico 2024, valevole come ventesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo della Ferrari ha disputato un weekend praticamente perfetto, trionfando dalla pole position con una prestazione magistrale e regalando alla Scuderia di Maranello il quinto successo dell’anno (il secondo di seguito dopo la doppietta di Austin).

Per il trentenne di Madrid si tratta della quarta affermazione complessiva della carriera (la seconda nel 2024 dopo Melbourne), al termine di una gara eccezionale a Città del Messico in cui ha ceduto la prima posizione in partenza a Max Verstappen per poi riprendersela di forza con un sorpasso micidiale dopo la ripartenza dalla Safety Car nelle battute iniziali.

L’uno-due Ferrari è sfumato negli ultimi dieci giri, con il monegasco Charles Leclerc che ha commesso un errore nel tentativo di resistere al forcing di uno scatenato Lando Norris scivolando in terza piazza e ottenendo il punto bonus per il giro più veloce proprio sulla bandiera a scacchi grazie alla sosta aggiuntiva per montare gomme soft.

Secondo gradino del podio occupato dalla McLaren di Norris, protagonista di un grande recupero nel secondo stint con gomme hard dopo aver perso tanto tempo (oltre alla posizione su Leclerc) a battagliare con Max Verstappen nella prima parte della corsa. Il nativo di Bristol, grazie a questo risultato, si avvicina a -47 dal leader del campionato quando mancano quattro appuntamenti al termine della stagione.

Sesto posto negativo al traguardo per Verstappen, affossato da una doppia penalità di 10 secondi (scontata nella sosta ai box) per aver commesso delle irregolarità nel duello ravvicinato con Norris a inizio gara. L’olandese della Red Bull, con questa sanzione, è finito alle spalle delle Mercedes di Lewis Hamilton (4°) e George Russell (5°). Discreta rimonta fino all’ottavo posto per Oscar Piastri, che consente alla McLaren di mantenere un vantaggio di 29 punti sulla Ferrari nel Mondiale costruttori.

CLASSIFICA GP MESSICO F1 2024

1 Carlos SainzFerrari Leader 1

2 Lando NorrisMcLaren +4.705 1

3 Charles LeclercFerrari +34.387 2

4 Lewis HamiltonMercedes +44.780 1

5 George RussellMercedes +48.536 1

6 Max VerstappenRed Bull Racing +59.558 1

7 Kevin MagnussenHaas F1 Team +63.642 1

8 Oscar PiastriMcLaren +64.928 1

9 Nico HulkenbergHaas F1 Team 1L 1

10 Pierre GaslyAlpine 1L 1

11 Lance StrollAston Martin 1L 1

12 Franco ColapintoWilliams 1L 1

13 Esteban OconAlpine 1L 1

14 Valtteri BottasKick Sauber 1L 1

15 Zhou GuanyuKick Sauber 1L 1

16 Liam LawsonRB 1L 2

17 Sergio PerezRed Bull Racing 1L 3

18 Fernando AlonsoAston Martin – – 1

19 Alexander AlbonWilliams – – – –

20 Yuki TsunodaRB – – – –