Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare: altimetria, percorso, orari, tv. Tornano in scena i velocisti?

Subito un arrivo in salita dopo il giorno di riposo al Giro d’Italia 2024 in quel di Bocca della Selva. Oggi invece tappa più semplice sulla carta, l’undicesima, con partenza da Foiano di Val Fortore e traguardo a Francavilla al Mare. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Saranno 207 i chilometri in questa undicesima frazione con 1850 metri di dislivello. Le difficoltà altimetriche sono praticamente tutte concentrate nella prima parte, con il GPM di terza categoria di Pietracatella (8,4 km al 5,4%). Poi qualche sali e scendi passando per il traguardo volante di Casacalenda. Da lì in poi un tratto di discesa ed una parte conclusiva di gara completamente pianeggiante.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Da capire quali saranno le intenzioni delle squadre dei velocisti. La prima parte potrebbe mettere in difficoltà le varie compagini, ma la Lidl-Trek e l’Alpecin-Deceuninck, ad esempio, potrebbero organizzarsi e tenere la corsa chiusa per portare allo sprint Jonathan Milan e Kaden Groves. L’azzurro partirebbe nettamente favorito e può andare a caccia del secondo successo di questo Giro. Silenziosamente rimasto in corsa anche Tim Merlier: il belga della Soudal-QuickStep potrebbe soffrire nella prima fase, ma poi avrebbe cento chilometri per rimettersi in sesto verso la volata. In generale 70% di possibilità per lo sprint, 30% per la fuga.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

11a tappa – Mercoledì 15 maggio

Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare (207 km)

Orario partenza ufficiale: 12.15

Orario arrivo stimato: 16.57-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.15 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 12.15, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.50