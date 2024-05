Giro d’Italia 2024, tappa di oggi Fiera di Primiero-Padova: altimetria, percorso, orari, tv. Jonathan Milan per il poker in volata

Ultima tappa di relativo relax prima del gran finale e prima della passerella di Roma. Diciottesima frazione per il Giro d’Italia 2024: in scena la Fiera di Primiero-Padova, sarà volata. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Si partirà da Fiera di Primiero, nell’entroterra veneto, per giungere a Padova dopo 178 chilometri e appena 550 metri di dislivello. Corsa che andrà dalle montagne verso la costa e non presenterà praticamente difficoltà altimetriche: ci sarà solo un GPM di quarta categoria, ossia Lamon (3,4 km al 5,6%). Successivamente ci sarà un piccolo strappetto prima del traguardo volante di Valdobbiadene, l’Intergiro di Villorba e un altro traguardo volante a Martellago. Strada completamente pianeggiante e arrivo a Padova che chiama i velocisti.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Chi se non Jonathan Milan? La stella della Lidl-Trek vuole mettere la quarta firma su un Giro d’Italia fino ad ora fenomenale per lui: la Maglia Ciclamino è già assicurata, ma vuole continuare a dominare da padrone gli sprint. Proveranno a contrastarlo Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) e Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck). Occhio al nome a sorpresa: ha resistito fino ad oggi alle lunghe salite e ha segnato con il circoletto rosso questa frazione, stiamo parlando di Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

18a tappa – Giovedì 23 maggio

Fiera di Primiero-Padova (178 km)

Orario partenza ufficiale: 13.10

Orario arrivo stimato: 17.02-17.24

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.20 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle 13.20, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50