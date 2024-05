Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Oggi finale pazzesco, domani in primis tenersi al sicuro”

Un’altra giornata comoda per Tadej Pogacar al Giro d’Italia. Anche oggi, come ieri, la maglia rosa non si è fatta notare nella frazione che andava da Genova a Lucca di 178 chilometri che ha arriso a Benjamin Thomas (Cofidis) davanti a Michael Valgren (EF Education-Easypost).

Rimasto nella pancia del gruppo per tutta la giornata a ricaricare le batterie in vista del weekend, lo sloveno ha potuto così godersi un po’ la bellezza della corsa, come dichiarato ai microfoni della Rai: “Fino ad ora ogni giorno di questo Giro è stato interessante. Oggi faceva molto caldo, c’erano un finale duro e una giornata dura, con un finale pazzesco che ha visto la fuga andare fino in fondo“.

Il pensiero va subito alla giornata di domani, che potrebbe vedere nuovamente protagonista Pogacar. Difatti si passa su un paio di tratti in comune alla Strade Bianche, quelli di Vidritta e Bagnaia. E ricordando la vittoria epica di quest’anno, in molti si attendono un tentativo da parte dello sloveno nonostante un percorso assai meno duro rispetto alla corsa toscana.

La maglia rosa però tende a mettere le mani avanti: “Vediamo quello che accade domani: ci si potrebbe ritrovare anche nei guai. In primis vorremo tenerci al sicuro, ma sulla carta è una giornata che per me può essere favorevole. Sarà sicuramente un’altra giornata pazzesca“.