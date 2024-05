Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar: “Domani sarà un grande spettacolo sul Monte Grappa”

Altra giornata molto tranquilla per Tadej Pogacar al Giro d’Italia 2024. La Maglia Rosa ha potuto gestire la situazione nella diciannovesima tappa con arrivo a Sappada: la fuga è andata via nella prima fase di gara e il gruppo non si è dato battaglia, in attesa della frazione di domani che risulterà decisiva ai fini della classifica.

Da sottolineare anche il Fair Play del corridore della UAE Emirates che, una volta visto che è caduto Geraint Thomas, ha praticamente frenato il gruppo dei migliori per attenderlo.

Le parole dello sloveno sulla tappa odierna: “Oggi tutti pensavano alla tappa di domani tranne i ragazzi che volevano andare in fuga. La partenza è stata velocissima e poi abbiamo controllato fino alla fine. La Movistar ha cercato di fare qualcosa. Purtroppo Thomas è caduto, è scivolato in cima al GPM e a quel punto non aveva nessun senso continuare l’azione, nessuno vuole guadagnare secondi in questo modo”.

E sulla frazione di domani: “Ho visto moltissimi visi famigliari, molte persone che conosco, è stato un piacere andare in bici oggi anche se ha piovuto. Spero domani ci sia bel tempo, che possiamo goderci la giornata e spero in un grande spettacolo sul Monte Grappa”.