Giro d’Italia 2024, Jonathan Milan: “Solo colpa mia, la squadra ha lavorato perfettamente”

C’è sicuramente della delusione in Jonathan Milan per il secondo posto nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2024. Il velocista della Lidl Trek puntava alla quarta affermazione in questa edizione della Corsa Rosa ed invece si è trovato a vivere una volata molto complicata sul traguardo di Padova, venendo alla fine beffato dal belga Tim Merlier.

Milan si è trovato troppo indietro quando sono cominciate le azioni decisive per la volata e lui stesso spiega al Processo alla Tappa su Rai Sport cosa è successo: “Dispiace perchè i ragazzi hanno fatto il massimo per farmi fare lo sprint. Anche loro nel finale erano nella miglior posizione, ma io non sono riuscito a seguirli ed è dunque colpa mia”.

Un finale di tappa che come spesso accade nelle volate ricco di tensione e con tanti pericoli: “Il finale era molto complicato, molto più di quello che pensavamo. Un finale pericoloso e alla fine è andata così”.

Ancora la delusione di Milan, che sapeva di poter vincere la sua quarta tappa: “Le gambe c’erano, ho preso un po’ di vento perchè ho perso un po’ le ruote e la posizione. Ho cercato di rimontare e portare a termine il lavoro della squadra. Ho cercato di dare il massimo e dispiace non aver portato a casa il risultato dopo un gran lavoro di squadra. Quando si sbaglia qualcosa con dei velocisti forti come Merlier si finisce secondi”.