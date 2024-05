Giro d’Italia 2024, Jonathan Milan pensa alle volate: “So che avrò grandi avversari. Prime due tappe insidiose”

Jonathan Milan si presenta con grandi ambizioni al Giro d’Italia 2024, che scatta oggi con la prima tappa da Venaria Reale a Torino. Il velocista si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto due frazioni alla Tirreno-Adriatico e aver preso parte ad alcune Classiche del Nord (da annotare il quinto posto alla Gand-Wevelgem). L’alfiere della Lidl-Trek, che lo scorso anno si impose in una tappa della Corsa Rosa e conquistò la maglia ciclamino della classifica a punti, sarà uno degli sprinter più attesi.

Jonathan Milan ha raccontato il proprio stato d’animo ai microfoni di Tina Ruggeri per InBici: “La forma è buona e adesso vedremo un po’. Le prime due tappe sono belle insidiose: la prima è un punto di domanda con questa salita a pochissimi chilometri dall’arrivo e sarà dura per noi velocisti; domenica sarà bella tosta con l’arrivo in salita“.

Il 23enne si è poi proiettato vero l’attesa sfida con le altre ruote veloci: “Poi inizieremo a confrontarci con gli altri velocisti, sappiamo che avremo di fronte dei grandissimi e tantissimi sprinter. Cercherò di dare il mio massimo, sono qui con una squadra più che pronta e motivata. Adesso prendiamo giorno per il giorno il Giro d’Italia, poi al 100% sulle Olimpiadi“.