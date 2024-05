Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Primo arrivo in salita, Pogacar favorito, Tiberi ci prova

Arrivo in salita già alla seconda tappa: non è una cosa comune per il Giro d’Italia. E che salita: quest’oggi si ci gioca molto al Santuario di Oropa, teatro di quella grande impresa di Marco Pantani nella Corsa Rosa del 1999, quando venne penalizzato da un salto di catena e andò a passare tutti arrivando in solitaria. 11 chilometri con pendenze morbide fino a Favaro, dove si toccherà il 13% di picco massimo, per poi stabilizzarsi al 9% fino al traguardo.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2024 DALLE 13.05

Già qui può evidenziarsi la possibile superiorità di Tadej Pogacar. Il fenomeno sloveno della UAE Team Emirates arriva come il favorito d’obbligo di questo Giro e ovviamente anche degli arrivi in salita. C’è da chiedersi se vorrà immediatamente fare il vuoto sugli avversari su una ascesa comoda per le sue gambe oppure studiare i possibili avversari, ma per il primo arrivo in salita è lui il candidato numero uno alla vittoria.

Alle sue spalle tutti gli altri uomini di classifica di questo Giro. Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) proverà subito a dare battaglia accompagnato , Ben O’Connor (Decathlon Ag2R-La Mondiale) e perché no, la coppia tutta italiana della Bahrain-Victorious composta da Antonio Tiberi e Damiano Caruso.

Ma ci sono tanti nomi che potrebbero provare una sortita. A partire dall’esperienza di Nairo Quintana (Movistar) e Michael Woods (Isreael-Premier Tech) che potrebbe non essere marcato in maniera stretta non essendo solitamente un uomo di classifica. Sortita possibile anche per Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) ed Esteban Chaves (EF Education-Easypost), oltre a Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike) che tenterà di sparigliare le carte. In casa Italia occhio a Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan), su cui è da capire se potrà fare la sua corsa o se sarà in appoggio ad Alexey Lutsenko, al duo Matteo Fabbro-Davide Piganzoli della Polti-Kometa e a Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani CSF Faizané) che vuole recitare il ruolo da protagonista assieme a Domenico Pozzovivo.

GIRO D’ITALIA 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SECONDA TAPPA

***** Tadej Pogacar

**** Geraint Thomas, Antonio Tiberi, Ben O’Connor

*** Michael Woods, Cian Uijtdebroeks, Daniel Martinez, Juan Pedro Lopez

** Nairo Quintana, Lorenzo Fortunato, Giulio Pellizzari, Damiano Caruso, Esteban Chaves

* Domenico Pozzovivo, Matteo Fabbro, Michael Storer, Davide Piganzoli, Romain Bardet