Giro d’Italia 2024: il borsino della tappa di oggi. Pogacar favorito sullo sterrato, occhio ad Alaphilippe

Dopo due tappe con arrivo in volata e la fuga bidone che è riuscita a spuntarla ieri, arriva la tanto attesa frazione dello sterrato al Giro d’Italia 2024.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2024 DALLE 12.55

Si parte da Torre del Lago Puccini per arrivare a Rapolano Terme dopo 180 km. Tre saranno i tratti di sterrato che renderanno più dura la frazione e potrebbero scombinare le carte. A 55 chilometri dall’arrivo, due tratti di sterrato consecutivi: il primo di 4,4 chilometri, il secondo di 4,8 chilometri. Poi diversi sali e scendi dell’ultimo tratto sterrato, che corrisponderà anche con il traguardo volante: 2,4 chilometri a 15 dall’arrivo. Sarà insidioso il finale costantemente in leggera ascesa.

Tadej Pogacar è il favorito principale anche per questa giornata. Lo sloveno, dopo due tappe in cui non ha sferrato attacchi, potrebbe tornare ad essere aggressivo per rafforzare la sua maglia rosa. Attenzione anche a Jhonatan Narvaez che in questi tracciati in stile classica può trovare il suo pane. Attenzione anche a Quinten Hermans e Maximilian Schachmann, così come Julian Alaphilippe, che nel Chianti ha già fatto grandi cose. Ci proverà anche Filippo Ganna che sarà un battitore libero, così come Alexey Lutsenko.

BORSINO FAVORITI SESTA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024