Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme, tv, streaming

Oggi, giovedì 9 maggio, va in scena la tappa numero sei del Giro d’Italia 2024. Una frazione decisamente particolare, e dopo tre giorni dedicata ai velocisti gli uomini di classifica dovranno tornare a drizzare le antenne, perché lo sterrato delle Strade Bianche può creare danni. Saranno 180 i chilometri dalla partenza di Torre del Lago Puccini all’arrivo di Rapolano Terme, con il muro al 20% nel finale che, se non sarà già chiara la situazione, farà da spartiacque.

Dopo i primi settanta chilometri alquanto tranquilli, si inizia a ballare la rumba una volta arrivati in quel di Volterra, dove c’è il primo GPM di giornata (8,6 km al 4,6%). Al chilometro 136 partiranno poi i fuochi d’artificio, con i primi due iconici tratti di sterrato di Vidritta e Bagnaia, che terminano con la salita di Grotti (3,3 km al 5%). Altro momento di tanto saliscendi fino al terzo tratto di sterrato di Pievina, inedito, seguito da un altro paio di strappi, quelli di Asciano (700 metri al 4,4%) e soprattutto da quello di Serre di Rapolano (700 metri al 10,6%) che scollina a poco più di 4 chilometri dal traguardo.

Questa è una tappa di difficile lettura, con l’ago della bilancia che sarà spostato da cosa deciderà di fare Tadej Pogacar. Teoricamente lo sloveno, che alle Strade Bianche ha vinto in solitaria dopo 80km di fuga, può partire e lasciare sul posto tutti andando ad ipotecare il Giro n.107. L’alfiere della UAE Team Emirates però deve correre pensando alle tre settimane, e guardando più avanti al Tour, quindi si potrebbe limitare ad aspettare l’ultimo strappo per piazzare la stoccata. Altra opzione è che la squadra emiratina faccia andare via la fuga, magari con l’intenzione di cedere il simbolo del primato. Se i big arrivano a giocarsi tutto a Rapolano Terme, attenzione a Julian Alaphilippe, in una giornata comunque molto difficile da pronosticare.

La partenza ufficiale della sesta tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 12.55, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.00 e le 17.26, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 12.55 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA SESTA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Sesta tappa – Giovedì 8 maggio

Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme (180 km)

Orario partenza ufficiale: 12.55

Orario arrivo stimato: 17.00-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.55 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.30, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.55, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.30.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.35