Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024, tappa Torre del Lago Puccini-Rapolano Terme: tutti i paesi e le province attraversati

Oggi giovedì 9 maggio va in scena la sesta tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 180 km da Torre del Lago Puccini a Rapolano Terme. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata mossa caratterizzata da una dozzina di chilometri su sterrato e da uno strappo al 20% nel finale. Potrebbero esserci degli attacchi e anche gli uomini di classifica potrebbero mettersi in moto.

Primi 70 km pianeggianti, poi andrà affrontata la salita di Volterra (GPM di quarta categoria). A seguire diversi saliscendi per giungere al km 130, dove inizieranno 9,2 chilometri su sterrato con lo strappo di Grotti. A quel punto mancheranno quaranta chilometri all’arrivo, altro tratto mosso per arrivare ai 2,4 km su strade bianche che condurranno a Pievina. Mancheranno sedici chilometri all’arrivo, un duro strappo nel finale metterà a dura prova gli atleti.

La sesta tappa del Giro d’Italia si snoda interamente in Toscana. Vengono attraversate le province di Lucca, Pisa, Siena. Partenza alle ore 12.45, arrivo tra le ore 17.00 e le ore 17.30 a seconda della velocità media che sarà tenuta dal gruppo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza e di arrivo, tutti i paesi e le località attraversate durante la sesta tappa del Giro d'Italia 2024.

CALENDARIO TAPPA OGGI GIRO D’TALIA 2024

Giovedì 9 maggio

Ore 12.45 Partenza

Ore 17.00-17.30 (circa) Arrivo

TORRE DEL LAGO PUCCINI-RAPOLANO TERME GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI LUCCA: Torre del Lago Puccini (Viareggio).

PROVINCIA DI PISA: Migliarino Pisano, Nodica. Pontasserchio, San Giuliano Terme, Calci, Lugnano, Cascina, Fornacette, Ponsacco, La Rosa, La Sterza, La Mandriola, Volterra, La Bertesca.

PROVINCIA DI SIENA: Poggio le Forche, Casole d’Elsa, Colonna di Montarrenti, Rosia, Vidritta, Bagnaia, Grotti, Ville di Corsano, Radi, Monteroni d’Arbia, Poggio Santa Francesca, Pievina, Asciano, Serre di Rapolano, Rapolano Terme.

PROGRAMMA TAPPA OGGI GIRO D’ITALIA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e su Rai 2 dalle ore 14.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.