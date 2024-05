Giro del Delfinato 2024: programma, orari, tv, streaming

Archiviato il Giro d’Italia, il grande ciclismo prosegue e comincia la marcia di avvicinamento verso l’attesissimo Tour de France con partenza dall’Italia e in particolare da Firenze. La corsa che funge da perfetto preludio della Grande Boucle è il Giro del Delfinato che vede sempre un percorso duro e corridori di prim’ordine al via.

Non ci sarà il vincitore uscente Jonas Vingegaard, ancora alle prese con il recupero per il grave infortunio patito al Giro dei Paesi Baschi. Il danese sta cercando di rimettersi in sesto per il Tour. Ci sarà invece Remco Evenepoel, che avrà così i galloni del favorito. Si riproporrà la sfida con Primoz Roglic andata in scena in altre brevi corse a tappe, specie all’inizio della stagione in Spagna.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato, tappa per tappa, del Giro del Delfinato 2024. Troverete qui anche tutte le informazioni per seguire la corsa in diretta. La corsa sarà offerta in diretta su Rai Sport + HD in chiaro o su RaiPlay, su Eurosport e Discovery Plus. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale di ogni frazione.

CALENDARIO GIRO DEL DELFINATO 2024

Tappa 1 (domenica 2 giugno): Saint-Pourçain-sur-Sioule – Saint-Pourçain-sur-Sioule (174,8 km)

Tappa 2 (lunedì 3 giugno): Gannat – Col de la Loge (142 km)

Tappa 3 (martedì 4 giugno): Celles-sur-Durolle – Les Estables (181,2 km)

Tappa 4 (mercoledì 5 giugno): Saint-Germain-Laval – Neulise (34,4 km, crono)

Tappa 5 (giovedì 6 giugno): Amplepuis – Saint-Priest (200,2 km)

Tappa 6 (venerdì 7 giugno): Hauterives – Le Collet d’Allevard (173,2 km)

Tappa 7 (sabato 8 giugno): Albertville – Samoëns 1600 (145,5 km)

Tappa 8 (domenica 9 giugno): Thônes – Plateau des Glières (152,5 km)

GIRO DEL DELFINATO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Eurosport e Rai Sport + HD

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus e RaiPlay

Diretta LIVE testuale: OA Sport