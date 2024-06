Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi (9 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Si decide tutto a Plateau des Glieres

Il Giro del Delfinato è arrivato alla sua tappa conclusiva. Ultima frazione da Thones a Plateau des Glieres, 160,6 chilometri dove si deciderà definitivamente la classifica e dove chi non ha ben recuperato da ieri rischia di prendere qualche minuto di troppo. Ma, cosa più importante, sarà oggi che si deciderà il vincitore dell’edizione numero 76 della corsa francese.

PERCORSO

Partenza aggressiva con il Col de la Forclaz-de-Montmin, scalata di 7,1 km al 7,3% ma con una fase tra il quarto ed il sesto chilometro costantemente oltre il 10%. Il Col de Esserieux (4,2 km al 5,4%) rappresenta un richiamino fisico per tenersi attivi, poi qualche saliscendi passando al traguardo volante di Saint-Jean-De-Sixt. Tratto in falsopiano e si sale verso i 1307 metri di Le Salève (12,1 km al 6,8%), che gravita con pendenze in doppia cifra dal quinto al settimo chilometro. Col des Pitons (4,4 km al 3,7%, non segnalato come GPM) a tenere allerta i corridori prima della discesa e la nuova salita, l’ultima, verso Plateau Des Glieres, 9,3 km al 7,3% ma con i primi sette chilometri davvero duri, quasi sempre sul 10%, prima degli ultimi 2400 metri quasi in falsopiano.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Si torna a salire e dunque tornano protagonisti gli uomini di classifica. Primoz Roglic pare essere il più in palla e, se dovesse arrivare ad uno sprint ristretto nel finale, sarebbe lui il favotito. Remco Evenepoel appare leggermente dietro di condizione ma mai sottovalutare il suo carattere, mentre i vari Derek Gee e Matteo Jorgenson terranno duro per il podio. Non è escluso un attacco lontano dal traguardo di qualcuno più indietro nella generale: Giulio Ciccone sembra stare davvero bene.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2024

Ottava tappa – Domenica 9 giugno

Thones-Plateau des Glieres

Orario di partenza ufficiale: 10.15

Orario d’arrivo: 14.37-15.05