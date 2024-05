Ginnastica ritmica, le Farfalle illuminano gli Europei: magico argento all-around, caccia alle Olimpiadi

Le Farfalle hanno conquistato una splendida medaglia d’argento nel concorso generale a squadre degli Europei 2024 di ginnastica ritmica. L’Italia si era presentata a Budapest (Ungheria) con grandi ambizioni dopo le eccellenti prestazioni offerte in Coppa del Mondo negli ultimi mesi e le ragazze della DT Emanuela Maccarani hanno prontamente risposto presente, riuscendo a salire sul secondo gradino del podio nell’all-around (l’unica gara che sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove non sono in programma le finali di specialità) grazie a due splendidi esercizi eseguenti nella capitale magiara.

Alessia Maurelli e compagne sono state splendide con gli amati cinque cerchi, venendo premiate con il punteggio di 38.900 (21.9 il D Score, 8.350 per l’esecuzione, 8.650 di pannello A: secondo punteggio di giornata). Le azzurre si sono difese con caparbietà nel sempre ostico esercizio misto con tre nastri e due palle, chiudendo con il riscontro di 32.300 (17.2 per le difficoltà, 7.05 per l’esecuzione, 8.050 di artisticità: sesto riscontro della serata).

L’Italia ha chiuso con il punteggio complessivo di 71.200, inchinandosi soltanto al cospetto di un’insuperabile Bulgaria (74.000: 39.150 con i cerchi e 34.850 nel misto). Le azzurre sono riuscite a precedere la Spagna (71.200: 36.750+34.450) e l’Azerbaijan (70.200: 37.050+33.150), soltanto quinto un deludente Israele (70.050: 38.150+31.900), Campionesse del Mondo che non hanno reso come previsto.

La Bulgaria ha difeso il titolo continentale conquistato dodici mesi fa davanti a Israele e Azerbaijan. L’Italia ha conquistato l’argento per la settima volta nella storia dopo il 2006, 2010, 2014, 2018, 2021, 2022: la medaglia d’oro resta un tabù per questo gruppo, che ha dimostrato di essere altamente performante e che può guardare con grande ottimismo alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si cercherà di confermarsi sul podio dopo il bronzo di Tokyo 2020. Le Farfalle torneranno in pedana domani per disputare le finali di specialità.