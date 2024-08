Ginnastica artistica, Esposito e Andreoli subito in collegiale a Riccione. Le convocate dell’Italia, riposo per D’Amato

Le migliori Olimpiadi degli ultimi 60 anni. L’Italia della ginnastica artistica archivia con questo meritato appellativo la spedizione a Parigi 2024, festeggiando tre spettacolari medaglie: l’oro di Alice D’Amato alla trave, l’argento nella gara a squadre femminile, il bronzo di Manila Esposito sui 10 cm. La 21enne genovese è diventata la prima donna italiana a laurearsi Campionessa Olimpica, visto che prima di questa leggendaria trasferta nella capitale francese erano arrivati soltanto due argenti: quello con la squadra ad Amsterdam nel 1928 e quello di Vanessa Ferrari al corpo libero a Tokyo 2020.

L’inno di Mameli non suonava da addirittura 20 anni: era il 23 agosto 2004 quando le note del Canto degli Italiani ci fecero emozionare ad Atene per il trionfo di Igor Cassina alla sbarra, in un’edizione in cui arrivò anche il bronzo di Jury Chechi agli anelli (otto stagioni dopo il tripudio di Atlanta 1996). A Parigi 2024 va ricordato anche il quarto posto di Alice D’Amato nell’all-around (a un decimo dal bronzo), oltre alla quinta piazza della ligure alle parallele asimmetriche (a 67 millesimi dal podio).

Le ginnaste si stanno godendo un meritato periodo di vacanze. Ad esempio le gemelle Asia e Alice D’Amato sono state in Thailandia e hanno poi raggiunto Riccione, dove dal 20 al 30 agosto va in scena un collegiale estivo. In terra romagnola sono impegnate Angela Andreoli e Manila Esposito, mentre riposano, oltre ad Alice, anche Giorgia Villa ed Elisa Iorio.

Nel gruppo di lavoro figurano anche la giovane promessa Giulia Perotti e altri elementi molto interessanti come Chiara Barzasi, Arianna Belardelli, Nunzia Dercenno, Camilla Ferrari, Angelica Finiguerra, Emma Fioravanti, Caterina Gaddi, Benedetta Gava, Artemisia Iorfino, Veronica Mandriota, July Marano, Emma Puato, Sofia Tonelli.