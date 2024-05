Ginnastica artistica, Enrico Casella: “Ragazze fantastiche, un oro per Asia. Speriamo siano tutte sane per Parigi”

L’Italia ha vinto la gara a squadre degli Europei 2024 di ginnastica artistica femminile. Le Fate si sono imposte con un perentorio 164.162 di fronte al proprio pubblico della Fiera di Rimini, riuscendo a conquistare il titolo nel team event per la terza volta nella storia dopo i sigilli del 2006 e del 2022. Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Manila Esposito sono riuscite a fare saltare il banco con il supporto dell’infortunata Asia D’Amato.

Il DT Enrico Casella ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Le ragazze sono state fantastiche. Eravamo le favorite del pronostico, ma confermasi non è facile. La Gran Bretagna non ha mollato, ma in queste giornate abbiamo centrato tutti gli obiettivi. Le ragazze si sono ripetute, la gara è stata durissima: dedichiamo la vittoria ad Asia che si è infortunata. Adesso torniamo a casa, valuteremo meglio e speriamo che non sia nulla di grave. Forza asia e aspettiamo, la squadra è unita“.

Il tecnico bresciano si è poi soffermato sulle convocazioni in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024: “Speriamo che tutte siano sane nel momento in cui dovrò fare la scelta per le Olimpiadi. La mia decisione verrà presa a inizio luglio, subito dopo gli i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno a Cuneo: dopo quelle gare si definirà il quintetto che andrà a Parigi“. Il 67enne si è lasciato andare a qualche lacrimuccia per il risultato odierno: “Sono emozionato, io mi emoziono sempre“.