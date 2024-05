F1, Oscar Piastri: “Il mio passo era lento all’inizio, Charles è stato eccezionale”

Oscar Piastri ha centrato il posto d’onore al GP di Monaco, ottava tappa del Mondiale 2024 d Formula 1. L’australiano, al termine di una gara interrotta già al primo giro a causa di un incidente tra Magnussen e Perez che ha causato una bandiera rossa, ha mantenuto la sua posizione per tutto il resto della prova, piazzandosi tra le due Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz.

Nello specifico il talento della McLaren ha raccolto un gap di +7.152 rispetto al monegasco, salendo adesso a quota 70 punti nella classifica piloti, dove occupa la settima piazza. Grande la soddisfazione dell’oceanico al parco chiuso nella sua analisi a caldo:

“È stata una gara complicata, il passo all’inizio era incredibilmente lento e mi sono spaventato prima del tunnel – ha sostenuto Piastri – Ci ho anche provato a insidiare Leclerc, ma non c’è mai stato margine per provare il sorpasso. Sono contento del risultato. Ero già forte negli ultimi weekend, ma non c’era un risultato che lo potesse certificare. Il podio è la cosa migliore“.

Piastri ha quindi proseguito: “Se avessi fatto meglio in qualifica forse potevo anche pensare alla vittoria, Ma Charles è stato eccezionale, erano velocissimi. Serviva qualcosa di speciale, forse il miglior giro di tutta la mia vita per poter spingermi oltre. Questo risultato è frutto di tutto il lavoro del team, sono contentissimo“.