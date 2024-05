Caos in partenza a Montecarlo: cosa è successo a Sainz e Perez, tra forature e incidenti

Il GP di Monaco si è aperto con un primo giro concitato e con l’esposizione di una bandiera rossa. Carlos Sainz è scattato di forza dalla terza piazzola e ha cercato un pronto sorpasso ai danni di Oscar Piastri, con l’intento di superare la McLaren e di portarsi in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, partito brillantemente dalla pole-position e capace di conservare il comando della gara con assoluta disinvoltura di fronte al proprio pubblico.

La manovra di Carlos Sainz è stata sicuramente molto ambiziosa, ma decisamente dentro ai limiti imposti dal regolamento e tutt’altro che pericolosa. Purtroppo, però, dopo aver superato la curva di Santa Devota, c’è stato un leggerissimo contatto tra la Ferrari e la McLaren. Non sembrava nulla di grave, ma purtroppo una foratura ha interessato la gomma anteriore sinistra della monoposto del pilota spagnolo, che poco dopo è andato lungo ed è uscito dal tracciato a causa di quel problema tecnico.

Pochi secondi dopo la difficoltà avuta da Carlos Sainz si è materializzato un brutto incidente che ha portato alla sospensione della gara. Sergio Perez, partito dalla sedicesima posizione al volante della Red Bull, è infatti stato tamponato lungo il rettilineo che conduceva a Massenet. Il messicano è infatti stato affiancato da Kevin Magnussen sulla destra, dove non c’era praticamente spazio. Contatto bruttissimo, Perez ha perso il controllo della vettura, si è girato ed è andato a sbattere contro il muretto, proprio mentre sopraggiungeva Nico Hulkenberg con l’altra Haas.

L’impatto è stato inevitabile. Red Bull letteralmente distrutta e accartocciata su se stessa, ma fortunatamente ha retto benissimo il nucleo vitale e Sergio Perez è uscito intatto dalla monoposto. Non ci sono state conseguenze per i tre piloti, tornati tranquillamente ai box. Un mare di detriti ha però fatto capolino sull’asfalto e il Gran Premio è stato sospeso. Bisognerà ore procedere con la pulizia della pista e poi la gara potrà ripartire dalla griglia: Leclerc in pole position davanti a Piastri e Sainz, che neutralizza così la foratura e avrà un’altra chance.