Flavio Cobolli piomba nella top-50 del ranking ATP! E se batte Rune… Proiezioni di classifica

Flavio Cobolli ha sconfitto il serbo Hamad Medjedovic e si è qualificato al secondo turno del Roland Garros. Il tennista italiano prosegue così la propria avventura nel secondo Slam della stagione, battendo il giovane talento balcanico pupillo di Novak Djokovic. Il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7(2), 6-3, riuscendo ad arginare il tentativo di rimonta dell’avversario e meritandosi il diritto di affrontare Holger Rune nel prossimo incontro sulla terra rossa di Parigi. Sarà un impegno durissimo per l’attuale numero 53 del mondo, che ha però le carte in regola per provare a impensierire il formidabile danese.

Grazie al risultato odierno Flavio Cobolli è piombato nella top-50 virtuale del ranking ATP con all’attivo 955 punti. Naturalmente la graduatoria è ballerina e dipenderà dai risultati che verranno registrati nei prossimi giorni al Roland Garros, ma intanto l’affermazione di questa sera è valsa una progressione virtuale di tre posizioni. Come potrebbe cambiare il ranking ATP di Flavio Cobolli se farà ulteriore strada nella capitale francese?

L’eventuale impresa con Rune gli permetterebbe di piombare a quota 1.005 punti e di portarsi virtualmente al 46mo posto. Il raggiungimento degli ottavi di finale lo farebbe volare in 42ma piazza con 1.105 punti, mentre con i quarti di finale si spingerebbe fino a un potenziale ingresso in top-30 (30mo con 1.305 punti).

Sarebbe un’impresa mastodontica perché significherebbe battere nell’ordine Rune, il vincente di Khachanov-Kovalik e addirittura Alexander Zverev (grande favorito contro Goffin e poi uno tra Darderi e Griekspoor). E se Cobolli dovesse clamorosamente vincere il Roland Garros? Parleremmo di un potenziale 13mo posto con 2.905 punti, ma al momento appare puro fantatennis.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 27 maggio: 53mo con 940 punti.

Ranking virtuale con il secondo turno: 50mo con 955 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale terzo turno: 46mo con 1.005 punti.

Ranking virtuale con gli eventuali ottavi: 42mo con 1.105 punti.

Ranking virtuale con gli eventuali quarti: 30mo con 1.305 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale semifinale: 23mo con 1.705 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale finale: 17mo con 2.205 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria al Roland Garros: 13mo con 2.905 punti.