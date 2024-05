Finale Coppa Italia calcio femminile 2024: orario Roma-Fiorentina, dove vederla in tv e streaming

Archiviata la Serie A, è tempo di pensare all’ultimo evento della stagione 2023-2024. Si giocherà infatti venerdì 24 maggio la Finale della Coppa Italia di calcio femminile che vedrà fronteggiarsi Roma e Fiorentina in un match pianificato alle ore 21:30 presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena.

Un match dai contorni certamente interessanti quella che si svolgerà sul campo romagnolo. Da una parte infatti le giallorosse, dominatrici assolute di questa annata sportiva, vorranno chiudere con il botto prendendosi anche la Coppa (che sarebbe la seconda della propria storia) dopo averla persa in finale contro la Juve per due anni di seguito.

Dall’altra la Viola è intenzionata a tornare alla gloria dopo ben sette anni di digiuno. Ricordiamo infatti che l’ultima vittoria della compagine fiorentina risale al 2018, anno in cui vinse il secondo titolo consecutivo sconfiggendo il Brescia. Entrambe avranno comunque un vantaggio, la partita di “riscaldamento” svolta durante l’ultimo turno di Campionato, che ha visto imporsi le Campionesse d’Italia con il roboante risultato di 5-0.

La Finale di Coppa Italia di calcio femminile tra Roma e Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su RAI 2;in streaming è inoltre prevista la copertura su RAI Play. OA Sport coprirà l’evento con la DIRETTA LIVE testuale per non perdersi proprio nulla della sfida al Manuzzi di Cesena.

CALENDARIO FINALE COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Venerdì 24 maggio

Ore 21:30 Roma-Fiorentina allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RAI 2

Diretta streaming: RAI Play

Diretta Live testuale: OA Sport