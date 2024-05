F1, scatta il weekend di Imola. La Ferrari scende in pista con il primo pacchetto di aggiornamenti

Siamo giunti ufficialmente al momento di alzare il sipario su un fine settimana che racchiude in sé enormi significati. Stiamo parlando del weekend del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Si tornerà in azione sul tracciato di Imola, dopo la cancellazione di un anno fa.

La terribile alluvione che devastò la Romagna nel maggio del 2023 rese inevitabile il depennamento dal calendario della tappa sulla pista del Santerno, con la promessa di un rapido “arrivederci”. Dopo 12 mesi è tempo di pensare solo alla pista, cercando di onorare nel migliore dei modi quanto avvenuto un anno fa. Oggi, quindi, si tornerà a fare sul serio a Imola, con le prime due sessioni di prove libere.

Dopo due weekend con la Sprint Race, nella tappa romagnola si tornerà al format normale. Oggi il programma prevede la prima sessione di prove libere alle ore 13.30, mentre la seconda sessione scatterà alle ore 16.00. Due ore di lavoro in pista che dovranno darci due risposte. La prima, ovviamente, se la Red Bull sarà pronta per dominare ancora la scena in lungo ed in largo. La seconda, decisamente più interessante, se il pacchetto di aggiornamenti che porterà la Ferrari porterà gli effetti sperati.

La scuderia di Maranello è l’ultima in ordine di tempo a portare novità sulla propria vettura e l’attesa è notevole. Dopo i miglioramenti visti in casa Red Bull e, soprattutto, McLaren, arriverà la risposta ferrarista? Secondo il team emiliano queste novità che proporranno una vera e propria versione 2.0 della SF-24 dovrebbero far guadagnare un paio di decimi a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Spesso la Rossa non ha confermato le attese a livello di aggiornamenti. In questo caso fallire sarebbe un disastro sportivo. Arriverà lo scatto giusto per la Ferrari davanti al proprio pubblico? Lo scopriremo sin da oggi con le prime due sessioni di prove libere.